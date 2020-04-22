13:17
USD 79.72
EUR 86.40
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Медики ЦСМ № 17 на обсервации: что написали им депутат парламента и мэр Бишкека

Депутат парламента Наталья Никитенко написала благодарственное письмо главврачу ЦСМ № 17 Гульнаре Ташибековой.

Нардеп поблагодарила медика за ее самоотверженный труд, за помощь и профессионализм. «Уверена, что сегодня вашими действиями вписана новая героическая страница в историю национального здравоохранения», — говорится в письме.

Ранее Наталья Никитенко приводила в качестве примера безобразного отношения к врачам ситуацию с медиками ЦСМ № 17, которые 17 часов простояли на улице, ожидая, когда их отвезут в обсервацию, и в итоге добрались до пункта назначения своим ходом.

Письмо с благодарностью прислал Гульнаре Ташибековой и коллективу медиков ЦСМ № 17 и мэр Бишкека Азиз Суракматов.

«От имени всех жителей города Бишкека хотим выразить огромную благодарность (голову опускаем перед вами) за то, что вы, твердо сохраняя клятву Гиппократа, высоко профессионально, героически исполняете свой долг, подвергая свои жизни опасности в борьбе с пандемией, захватившей весь мир. Мы молимся за скорейшее выздоровление медработников, которые заболели, работая во благо народа. Тяжелые времена показали, кто есть кто. Вы загорелись как свет в темной ночи! Мы гордимся всеми вами! Ваш труд никогда не будет забыт!» — написал глава города.

По словам Азиза Суракматова, в такое трудное время медики показали, кто есть кто.

Напомним, что восемь медиков ЦСМ № 17 заражены коронавирусом. Центр закрыли, весь коллектив сейчас в изоляции. Гульнара Ташибекова ранее сообщала, что медики ЦСМ № 17 контактировали с сотрудниками Центра госсанэпиднадзора.

Накануне также стало известно, что у одного из врачей поликлиники вся семья заразилась коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150795/
просмотров: 2212
Версия для печати
Материалы по теме
Врачей, борющихся с распространением коронавируса, размещают в гостиницах
Это не наш аккаунт. Как комендатура отреагировала на твит о штрафе президенту
Пик заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане пройден? Ответ Минздрава
Комендант Бишкека просит хозяев ТЦ и квартир не требовать оплату с арендаторов
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в Бишкеке
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона человек
Коронавирус выявлен у 12 сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана
В Кыргызстане еще 10 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки выписаны 38 переболевших коронавирусом
Популярные новости
Стала известна стоимость анализов на&nbsp;COVID-19&nbsp;в частной лаборатории Стала известна стоимость анализов на COVID-19 в частной лаборатории
Мигранты из&nbsp;Кыргызстана за&nbsp;месяц построили в&nbsp;Подмосковье инфекционную больницу Мигранты из Кыргызстана за месяц построили в Подмосковье инфекционную больницу
Крик отчаяния: медики Бишкека и&nbsp;Чуйской области просят помощи у&nbsp;правительства Крик отчаяния: медики Бишкека и Чуйской области просят помощи у правительства
Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в&nbsp;Бишкеке Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в Бишкеке
Бизнес
Обвиняемые по&nbsp;делу &laquo;Акнета&raquo; просят Путина о&nbsp;справедливом разбирательстве Обвиняемые по делу «Акнета» просят Путина о справедливом разбирательстве
Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как
Анвар Абдраев: В&nbsp;кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего Анвар Абдраев: В кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего
Мобильный оператор&nbsp;О! обнулил трафик на&nbsp;мировые образовательные онлайн-платформы Мобильный оператор О! обнулил трафик на мировые образовательные онлайн-платформы
22 апреля, среда
13:13
Отменить на время карантина коммунальные платежи просят президента кыргызстанцы Отменить на время карантина коммунальные платежи просят...
13:01
Проблемы с кредитами, блокпостами и работой. Как карантин влияет на малый бизнес
12:53
Доллар снова штормит. За сутки он подорожал на 70 тыйынов
12:42
Фактов семейного насилия в Кыргызстане стало на 65 процентов больше
12:37
ГКНБ: Алмазбек Атамбаев по неизвестным причинам отказался ехать в суд