Медики ЦСМ № 17 на обсервации: что написали им депутат парламента и мэр Бишкека

Депутат парламента Наталья Никитенко написала благодарственное письмо главврачу ЦСМ № 17 Гульнаре Ташибековой.

Нардеп поблагодарила медика за ее самоотверженный труд, за помощь и профессионализм. «Уверена, что сегодня вашими действиями вписана новая героическая страница в историю национального здравоохранения», — говорится в письме.

Ранее Наталья Никитенко приводила в качестве примера безобразного отношения к врачам ситуацию с медиками ЦСМ № 17, которые 17 часов простояли на улице, ожидая, когда их отвезут в обсервацию, и в итоге добрались до пункта назначения своим ходом.

Письмо с благодарностью прислал Гульнаре Ташибековой и коллективу медиков ЦСМ № 17 и мэр Бишкека Азиз Суракматов.

«От имени всех жителей города Бишкека хотим выразить огромную благодарность (голову опускаем перед вами) за то, что вы, твердо сохраняя клятву Гиппократа, высоко профессионально, героически исполняете свой долг, подвергая свои жизни опасности в борьбе с пандемией, захватившей весь мир. Мы молимся за скорейшее выздоровление медработников, которые заболели, работая во благо народа. Тяжелые времена показали, кто есть кто. Вы загорелись как свет в темной ночи! Мы гордимся всеми вами! Ваш труд никогда не будет забыт!» — написал глава города.

По словам Азиза Суракматова, в такое трудное время медики показали, кто есть кто.

Напомним, что восемь медиков ЦСМ № 17 заражены коронавирусом. Центр закрыли, весь коллектив сейчас в изоляции. Гульнара Ташибекова ранее сообщала, что медики ЦСМ № 17 контактировали с сотрудниками Центра госсанэпиднадзора.

Накануне также стало известно, что у одного из врачей поликлиники вся семья заразилась коронавирусом.