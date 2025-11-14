На мусороперерабатывающий завод завезли первую пилотную партию твердых бытовых отходов (ТБО). В запуске приняли участие министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев, мэр города Бишкека Айбек Джунушалиев и другие официальные лица. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В рамках пилотного режима 17 единиц спецтехники совершили по одному рейсу, доставив в общей сложности 126 тонн ТБО. После достижения объема в 1 тысячу тонн будет запущен процесс утилизации отходов с последующим производством электроэнергии.







Проект реализуется в рамках рамочного соглашения, подписанного в ноябре 2023 года мэром Бишкека и генеральным директором компании Junxin.

Напомним, 29 марта 2024 года на строительной площадке заложена «капсула времени» с участием председателя кабинета министров КР.