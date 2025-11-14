Читайте по теме
Мэр Бишкека объявил дату открытия мусороперерабатывающего завода

В рамках пилотного режима 17 единиц спецтехники совершили по одному рейсу, доставив в общей сложности 126 тонн ТБО. После достижения объема в 1 тысячу тонн будет запущен процесс утилизации отходов с последующим производством электроэнергии.

Мэр Айбек Джунушалиев также лично проинспектировал объект и ознакомился с ходом строительных и пусконаладочных работ. На сегодняшний день строительство завода находится на завершающей стадии. Открытие объекта запланировано на 26 декабря 2025 года.

Проект реализуется в рамках рамочного соглашения, подписанного в ноябре 2023 года мэром Бишкека и генеральным директором компании Junxin.

Напомним, 29 марта 2024 года на строительной площадке заложена «капсула времени» с участием председателя кабинета министров КР.

Инвестиционный проект утвержден постановлением кабинета министров КР № 113 от 28 марта 2024 года. Общий объем инвестиций составляет $95 миллионов.