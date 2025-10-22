11:40
Общество

В Бишкеке 23 октября временно отключат воду в нескольких районах города

В Бишкеке 23 октября с 9.00 до 22.00 приостановят подачу питьевой воды в жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и другие объекты социально-бытового и промышленного назначения. Об этом сообщает мэрия столицы.

Как сообщили в муниципальном предприятии «Бишкекводоканал», отключение связано с работами по реконструкции водозабора «ХБО».

Зона, попадающая под временное отключение, ограничена:

  • улицей Анкара — Восточным БЧК — рекой Аламедин — линией железной дороги — улицей Октябрьской.

В Бишкеке 23 октября временно отключат воду в нескольких районах города
«Работы проводятся в рамках реконструкции водозабора «ХБО». Просим жителей и организации отнестись с пониманием и заранее запастись питьевой водой», — отметили в мэрии.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства и напоминает, что такие работы проводятся для улучшения качества водоснабжения в городе.
