Мы не берем ответственность за частную фирму: мэр о ситуации вокруг «Кут Строй»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что муниципалитет не несет ответственности за деятельность частной компании «Кут Строй», и призвал горожан тщательно проверять разрешительные документы перед покупкой жилья. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что решение в покупке квартиры — самостоятельный выбор горожан и муниципалитет не вмешивается в работу частных фирм.

«Когда горожане заключают договоры, они обязаны обсуждать все условия — сроки, коммуникации, ответственность — непосредственно с компанией. Мы не можем гарантировать деятельность частной строительной фирмы или брать на себя ответственность за нее. Но строительство идет, объемы работ видны, и любой желающий может на месте убедиться, что дома действительно строятся и заявленные квадратные метры есть. Решения о покупке люди принимают самостоятельно, мы не рекламируем и не вмешиваемся в их отношения с компанией. Информация о проекте включена в новый Генеральный план столицы», — сказал мэр.

Он отметил, что все объекты, которые строят на территории Бишкека, получают разрешительные документы в соответствии с положением Министерства строительства и архитектуры. Чтобы получить градостроительное заключение на проектирование, застройщик обязан предоставить технические условия на подключение к городским инженерным сетям. Без этих документов разрешения не выдают.

«Если у строительной компании есть согласованный в Бишкекглавархитектуре проект и заключение государственной экспертизы, значит, у нее есть подтвержденные точки подключения к сетям», — добавил он.

Мэр рекомендовал горожанам обязательно проверять наличие разрешений. По требованиям Минстроя, на каждом объекте должен быть QR-код. Перейдя по ссылке, можно увидеть все разрешительные документы. QR-код получают только те компании, которые реально оформили подключение и прошли все проверки.