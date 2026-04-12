Президент принял участие в открытии Центра семейной медицины в Кара-Суу

Президент Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки по Ошской области принял участие в открытии нового здания Кара-Суйского районного центра семейной медицины.

Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, включая компьютерную томографию, УЗИ-сканеры, рентген-аппаратуру, технику для эхокардиографии, ЭГДС, флюорографии, фиброскан и другие высокотехнологичные системы, а также мебелью. В здании размещены административные службы, консультативное и диагностическое отделения, а также специализированные кабинеты для медицинских исследований.

Садыр Жапаров осмотрел лечебно-диагностические кабинеты центра, включая отделения гематологии, рентгенографии, флюорографии и ультразвуковой диагностики. Он побеседовал с медицинскими работниками, поинтересовавшись условиями их труда и уровнем оснащенности учреждения.

Глава государства призвал работников добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, подчеркнув высокую ответственность их профессии. Он также напомнил о проводимой работе по повышению заработной платы и отметил, что государство и впредь будет прилагать все усилия для ее дальнейшего увеличения и улучшения условий труда медицинских работников.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит значительно повысить уровень медицинского обслуживания, сократить время ожидания пациентов и создать комфортные условия как для медицинского персонала, так и для жителей района.