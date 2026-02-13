15:34
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Агент 024

Жители Бишкека сообщают о разрушенном тротуаре в центре города

В центре Бишкека на улице Боконбаева местные жители обращают внимание на разрушенный участок пешеходной зоны. Об этом 24.kg сообщила одна из жительниц столицы.

По ее словам, аварийный тротуар расположен между школой № 67 и ЦСМ № 4. Покрытие вдоль медицинского учреждения повреждено, а поверхность неровная.

«Такая дорога вдоль ЦСМ — вся раздолбанная. В поликлинику идут люди в возрасте и молодые мамы с колясками», — сообщила читательница.

Горожанка выразила обеспокоенность, что после выпадения снега передвижение по этому участку станет особенно опасным для пожилых людей в возрасте.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.

 

 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/361893/
просмотров: 631
Версия для печати
Материалы по теме
Грязь и разбитые тротуары. Бишкекчане жалуются на городскую инфраструктуру
В Бишкеке тротуар возле стройки засыпали песком и перекрыли
В Бишкеке водители устроили парковку на тротуаре
В Бишкеке машины оставили на тротуаре, мешая пешеходам
Тротуар под мостом на улице Байтика Баатыра в Бишкеке превратился в «озеро»
В Бишкеке тротуар заставили машинами
В Бишкеке обновляют тротуары на улице Московской
Бишкекчане возмущены состоянием тротуаров: было плохо, стало еще хуже
Жители села Александровка жалуются на мопеды, которые ездят по тротуарам
Мэрия изучает вопрос выделения денег на постройку тротуара у Аламединского рынка
Популярные новости
Грязь и&nbsp;разбитые тротуары. Бишкекчане жалуются на&nbsp;городскую инфраструктуру Грязь и разбитые тротуары. Бишкекчане жалуются на городскую инфраструктуру
В&nbsp;центре Бишкека затопило грузовой подъезд. Машины залило водой В центре Бишкека затопило грузовой подъезд. Машины залило водой
Опасный щит рядом со&nbsp;школой: в&nbsp;Бишкеке обнаружили открытую зарядную станцию Опасный щит рядом со школой: в Бишкеке обнаружили открытую зарядную станцию
Открытый щит на&nbsp;зарядной станции у&nbsp;школы в&nbsp;Бишкеке. Проблему оперативно решили Открытый щит на зарядной станции у школы в Бишкеке. Проблему оперативно решили
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
13 февраля, пятница
15:32
В Бишкеке к тушению пожара в магазине привлекли три расчета В Бишкеке к тушению пожара в магазине привлекли три рас...
15:30
MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
15:16
В Чаткальском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада
15:15
Мэрия Бишкека выявила финансовые нарушения в СДЮШОР «Дельфин»
15:08
Второй этап каравана по профилактике насилия в отношении детей запущен в КР