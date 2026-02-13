Жители Бишкека сообщают о разрушенном тротуаре в центре города

В центре Бишкека на улице Боконбаева местные жители обращают внимание на разрушенный участок пешеходной зоны. Об этом 24.kg сообщила одна из жительниц столицы.

По ее словам, аварийный тротуар расположен между школой № 67 и ЦСМ № 4. Покрытие вдоль медицинского учреждения повреждено, а поверхность неровная.

«Такая дорога вдоль ЦСМ — вся раздолбанная. В поликлинику идут люди в возрасте и молодые мамы с колясками», — сообщила читательница.

Горожанка выразила обеспокоенность, что после выпадения снега передвижение по этому участку станет особенно опасным для пожилых людей в возрасте.

