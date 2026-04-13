Дома для медиков и встреча с жителями. Визит президента в Чон-Алайский район

Садыр Жапаров 13 апреля осмотрел строящееся здание инфекционного отделения Центра общеврачебной практики имени Абибиллы Молдоболотова и ознакомился с проектами строительства поликлиники, лаборатории и служебного жилья для врачей в Чон-Алайском районе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Медучреждение расположено в селе Дароот-Коргон. Строительные работы двухэтажного здания инфекционного отделения начались в ноябре прошлого года.

Затем Садыр Жапаров ознакомился с планами развития Чон-Алайского района. Информацию ему представил аким Мирбек Шамырканов. В ходе презентации озвучена краткая информация о проводимых и планируемых работах в районе.

После президент встретился с жителями и активом Чон-Алайского района. Глава государства рассказал о проводимой работе по поддержке фермеров, поскольку основным видом деятельности населения района является животноводство.

Жители обозначили проблемы, связанные с обеспечением поливной водой и доступом к источникам водоснабжения, развитием дорожной инфраструктуры, в том числе строительством и завершением стратегически важных автодорог, а также необходимостью возведения социальных объектов — школ, детских садов и спортивных залов. Отдельно поднимались вопросы предоставления земельных участков, трансформации земель и справедливого распределения участков.

Особое внимание уделено обращениям правового характера. Граждане озвучили вопросы, касающиеся судебных разбирательств, решений органов прокуратуры и кадастровых служб, а также отдельных случаев, связанных с уголовным преследованием и имущественными спорами. Также поднимались темы оформления документов, получения гражданства, пенсионного обеспечения и социальных выплат.

Выслушав обращения, глава государства поручил профильным государственным органам и правоохранительным структурам обеспечить всестороннее, объективное и своевременное рассмотрение каждого вопроса строго в рамках законодательства, с принятием конкретных мер по защите прав граждан.

Отдельный блок вопросов касался развития сельского хозяйства и животноводства — ключевых направлений экономики района. Жители поднимали проблемы ветеринарного обслуживания, отсутствия специалистов, а также предлагали проекты по строительству малых ГЭС, развитию перерабатывающих производств и ирригационной инфраструктуры.

В ходе встречи также обсуждались вопросы использования природных ресурсов, в том числе разработки месторождений и выдачи лицензий, с акцентом на необходимость соблюдения интересов местного населения и экологической безопасности.

Президент подчеркнул, что государство усилило контроль над добычей полезных ископаемых, обеспечив прозрачность процессов и увеличение поступлений в бюджет. Он отметил, что все проекты должны реализовываться с учетом интересов регионов и их жителей.

В завершение встречи Садыр Жапаров акцентировал внимание на необходимости комплексного развития отдаленных и высокогорных районов, поручив ускорить реализацию инфраструктурных проектов, улучшить условия жизни населения и создать дополнительные возможности для занятости и предпринимательства.