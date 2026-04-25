16:50
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Общество

Девочки вновь начинают отставать по математике — ЮНЕСКО

Фото ЮНИСЕФ. Ученицы в Индии

Гендерное неравенство в успеваемости по математике, которое в последние годы сокращалось, снова начало расти. Об этом говорится в новом аналитическом обзоре, опубликованном ЮНЕСКО совместно с Международной ассоциацией по оценке учебных достижений.

Авторы доклада подчеркивают, что доля девочек среди учеников, отстающих по математике, увеличивается. Такая тенденция особенно заметна в последних классах начальной школы, хотя она сохраняется и в средних классах.

Так, например, в 2023 году в 81 проценте исследованных образовательных систем мальчики значительно опережали девочек по математике в четвертом классе.

Такая статистика особенно тревожна, поскольку математика открывает путь к профессиям в сфере науки, технологий и инженерии.

Читайте по теме
Сегодня женщины составляют лишь 36 процентов выпускников факультетов, связанных с техническими науками, и этот показатель практически не менялся в течение последнего десятилетия.

Эксперты отмечают, что причины неравенства отнюдь не связаны со способностями девочек: на ситуацию влияют гендерные стереотипы, ожидания учителей, атмосфера в классе и школе, а также неуверенность девочек в своих силах.

В ЮНЕСКО призывают немедленно принять меры. Среди ключевых задач эксперты выделяют повышение уверенности девочек в своих математических способностях, соответствующую подготовку учителей, необходимость сбора статистических данных с разбивкой по полу, а также борьбу со стереотипами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371880/
просмотров: 170
Версия для печати
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
Вода в&nbsp;Бишкеке может подорожать на&nbsp;50&nbsp;процентов. Мэрия озвучила новые тарифы Вода в Бишкеке может подорожать на 50 процентов. Мэрия озвучила новые тарифы
Приватизация вне закона. В&nbsp;Бишкеке прокуратура пытается лишить 15&nbsp;семей квартир Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир
В&nbsp;Бишкеке для самокатов и&nbsp;велосипедов ввели движение, как у&nbsp;машин,&nbsp;&mdash; по&nbsp;полосам В Бишкеке для самокатов и велосипедов ввели движение, как у машин, — по полосам
Бизнес
25 апреля, суббота
16:39
Рынок связи Кыргызстана вырос на 8,4 процента и достиг 39,3 миллиарда сомов Рынок связи Кыргызстана вырос на 8,4 процента и достиг...
16:24
Девочки вновь начинают отставать по математике — ЮНЕСКО
16:07
Норвегия тоже намерена ввести запрет соцсетей для подростков
15:42
Пожаловаться на самокаты в Бишкеке теперь можно в приложении «Мой город»
15:29
Портится урожай. Четыре решения для фермеров во время экстремальной жары