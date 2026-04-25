Гендерное неравенство в успеваемости по математике, которое в последние годы сокращалось, снова начало расти. Об этом говорится в новом аналитическом обзоре, опубликованном ЮНЕСКО совместно с Международной ассоциацией по оценке учебных достижений.

Авторы доклада подчеркивают, что доля девочек среди учеников, отстающих по математике, увеличивается. Такая тенденция особенно заметна в последних классах начальной школы, хотя она сохраняется и в средних классах.

Так, например, в 2023 году в 81 проценте исследованных образовательных систем мальчики значительно опережали девочек по математике в четвертом классе.

Такая статистика особенно тревожна, поскольку математика открывает путь к профессиям в сфере науки, технологий и инженерии.

Сегодня женщины составляют лишь 36 процентов выпускников факультетов, связанных с техническими науками, и этот показатель практически не менялся в течение последнего десятилетия.

Эксперты отмечают, что причины неравенства отнюдь не связаны со способностями девочек: на ситуацию влияют гендерные стереотипы, ожидания учителей, атмосфера в классе и школе, а также неуверенность девочек в своих силах.

В ЮНЕСКО призывают немедленно принять меры. Среди ключевых задач эксперты выделяют повышение уверенности девочек в своих математических способностях, соответствующую подготовку учителей, необходимость сбора статистических данных с разбивкой по полу, а также борьбу со стереотипами.