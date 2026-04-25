17:13
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Экономика

Рынок связи Кыргызстана вырос на 8,4 процента и достиг 39,3 миллиарда сомов

В 2025 году рынок связи Кыргызской Республики продемонстрировал рост на 8,4 процента, достигнув объема в 39 миллиардов 300 миллионов сомов. Такие данные приводятся в совместном исследовании компании Nexign и агентства TelecomDaily.

Динамика и рыночные показатели 

Темпы развития отечественного телеком-сектора существенно опередили среднемировые значения (2,5 процента) и показатели российского рынка (6,5 процента). Основной объем выручки в стране формируют услуги мобильной связи и предоставление интернет-каналов — на них приходится 95,6 процента рынка. 

В 2024 году рост составил 8,1 процента.

Кыргызстан сохраняет лидерство в регионе по доступности мобильных сетей: охват населения связью 4G достиг от 99 до 99,4 процента. Однако по скорости мобильного интернета республика заняла 80-е место в глобальном рейтинге Speedtest по состоянию на февраль 2026 года.

Цифровизация и социальный сектор 

Развитие отрасли активно поддерживается государственными программами. В рамках инициативы «Цифровой Кыргызстан» в течение 2025 года к высокоскоростному интернету подключили 3 тысячи 900 социальных объектов, среди которых школы, больницы и государственные учреждения.

Перспективы и прогнозы 

Специалисты прогнозируют, что к 2028 году рынок связи республики вырастет до 46 миллиардов 700 миллионов сомов. В период с 2026 по 2028 год основными драйверами доходов станут пакетные предложения, объединяющие мобильную связь и цифровые сервисы, а также расширение услуг для корпоративного и государственного секторов. 

Точечный запуск технологии 5G ожидается в Бишкеке, Оше и других крупных городах страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/371905/
просмотров: 186
Версия для печати
Рынок связи Кыргызстана вырос на 8,4 процента и достиг 39,3 миллиарда сомов
