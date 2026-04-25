Ни пройти ни проехать: самокаты перекрыли тротуар на проспекте Манаса

Житель Бишкека пожаловался на регулярные нарушения со стороны арендаторов электросамокатов на проспекте Манаса — напротив здания Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

По его словам, каждое утро на одном и том же месте прямо на тротуаре оставляют сразу несколько самокатов.

«Каждое утро одно и то же. Прямо на тротуаре оставляют самокаты. Можно как-то оштрафовать тех, кто так делает?» — возмутился горожанин.

Он отметил, что ситуация повторяется ежедневно, создавая неудобства для прохожих и ухудшая внешний вид городской среды. По его мнению, подобные действия должны наказываться.

