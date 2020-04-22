Мэрия Бишкека не может купить автобусы, потому что нет ответа на жалобу

Мэрия Бишкека не может заключить договор на приобретение автобусов, потому что до сих пор нет решения независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб и протестов. Об этом 24.kg сообщил начальник столичного пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков.

Он напомнил, что с жалобой в комиссию обратилась компания — участница тендера Beiqi Foton motor Co, LTD. Фирма не согласна с тем, что их заявку на поставку автобусов для Бишкека отклонили из-за несоответствия квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией.

«По закону жалоба должна рассматриваться 10 дней. Но уже прошло более 20. Мы понимаем, что сейчас действует режим чрезвычайного положения, однако в законодательстве не нашли норм, касающихся рассмотрения жалобы в таких условиях. Обратились с письмом в департамент закупок, но пока не получили ответа», — объяснил Нурлан Койчубаков.

Напомним, что заявки на участие в тендере на поставку автобусов подали семь компаний. Победителем определен участник Xiamen king long united automotive industry Co., LTD, предложивший поставить 100 автобусов за $8 миллионов 199 тысяч.

Конкурс объявило в феврале Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие мэрии столицы. Оно планировало приобрести 100 автобусов за 650 миллионов сомов.