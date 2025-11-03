В Бишкеке усилен контроль за выпуском пассажирских автобусов на линию

Сотрудниками отдела лицензирования транспортной деятельности и технического надзора управления Патрульной службы милиции (УПСМ) проведен рейд с целью предотвращения и недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта.

В ходе мероприятия были тщательно проверены пассажирские автобусы, принадлежащие муниципальному транспортному предприятию города Бишкека, перед их выездом на линию.

В рейде принял участие заместитель начальника управления Патрульной службы милиции, который особо отметил важность обеспечения технической исправности пассажирских транспортных средств и соблюдения требований безопасности дорожного движения.

По результатам проверки в отношении водителей автобусов, техническое состояние которых не соответствовало установленным требованиям, а также ответственных должностных лиц, осуществляющих контроль за выпуском транспорта на линию, были составлены протоколы о правонарушениях в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях.

Кроме того, с водителями проведены разъяснительно-профилактические беседы о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, своевременного технического обслуживания транспортных средств и недопущения нарушений, способных привести к аварийным ситуациям.

УПСМ отмечает, что подобные проверки будут проводиться на регулярной основе в целях обеспечения безопасности граждан и пассажиров.