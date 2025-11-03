15:48
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке усилен контроль за выпуском пассажирских автобусов на линию

Сотрудниками отдела лицензирования транспортной деятельности и технического надзора управления Патрульной службы милиции (УПСМ) проведен рейд с целью предотвращения и недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта.

В ходе мероприятия были тщательно проверены пассажирские автобусы, принадлежащие муниципальному транспортному предприятию города Бишкека, перед их выездом на линию.

В рейде принял участие заместитель начальника управления Патрульной службы милиции, который особо отметил важность обеспечения технической исправности пассажирских транспортных средств и соблюдения требований безопасности дорожного движения.

По результатам проверки в отношении водителей автобусов, техническое состояние которых не соответствовало установленным требованиям, а также ответственных должностных лиц, осуществляющих контроль за выпуском транспорта на линию, были составлены протоколы о правонарушениях в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях.

Кроме того, с водителями проведены разъяснительно-профилактические беседы о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, своевременного технического обслуживания транспортных средств и недопущения нарушений, способных привести к аварийным ситуациям.

УПСМ отмечает, что подобные проверки будут проводиться на регулярной основе в целях обеспечения безопасности граждан и пассажиров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349483/
просмотров: 463
Версия для печати
Материалы по теме
Факт незаконной охоты пресечен в Жайылском районе
В ходе рейда «За рулем» в Бишкеке выявлено 27 нетрезвых водителей
В Бишкеке проходит масштабный рейд «За рулем»
Нападают с ножом, толкают, пинают. Суровые будни контролеров в автобусах Бишкека
Рейд на «Дордое»: незаконная торговля, эвакуированные авто и штрафы
В Оше ночью во время массового рейда задержали 83 подростка и изъяли скутеры
Запрет на рассыпной уголь: в Бишкеке проводят рейды и разъяснительную работу
В ходе рейда «Бандит» в Кара-Суйском районе в милицию доставили 44 человека
В Бишкеке прошел рейд «Аптека»: фармацевтов предупредили об ответственности
В Бишкеке на три дня изменится схема движения нескольких городских маршрутов
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
3 ноября, понедельник
15:15
Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретит...
15:10
ООН: 85 процентов убийств журналистов в мире остаются нераскрытыми
15:06
В Кыргызстане 600 сел охвачено программой «Таза суу»
14:50
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
14:35
В городе Ош начинают подачу тепла