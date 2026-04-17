В Ананьево жалуются на полигон с тушами животных рядом с домами

Жители села Ананьево Иссык-Кульского района жалуются на мусорный полигон. Недалеко от жилых домов складируют отходы и выбрасывают туши животных, из-за чего распространяется сильный запах и растет число бродячих собак и шакалов.

По словам местных жителей, полигон значительно разросся и создает антисанитарные условия. На территории свалки пасется скот, рядом находятся сельскохозяйственные поля и жилые дома. Люди жалуются на постоянный неприятный запах.

24.kg, очевидец показывает мертвую лошадь, лежащую прямо на дороге. Также, по их словам, мусорные пакеты разлетаются по всей округе.

Из-за туш животных на территории полигона увеличилось количество диких собак и шакалов, что вызывает опасения за безопасность детей, которые гуляют поблизости.

Жители отмечают, что ранее власти обещали закрыть полигон и перенести его в другое место, однако на данный момент, по их словам, ситуация не изменилась.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.