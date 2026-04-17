21:10
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Агент 024

В Ананьево жалуются на полигон с тушами животных рядом с домами

Фото читателей

Жители села Ананьево Иссык-Кульского района жалуются на мусорный полигон. Недалеко от жилых домов складируют отходы и выбрасывают туши животных, из-за чего распространяется сильный запах и растет число бродячих собак и шакалов.

По словам местных жителей, полигон значительно разросся и создает антисанитарные условия. На территории свалки пасется скот, рядом находятся сельскохозяйственные поля и жилые дома. Люди жалуются на постоянный неприятный запах.

Особое беспокойство вызывает то, что на полигон, как утверждают жители, выбрасывают туши животных. На видео, присланном в редакцию 24.kg, очевидец показывает мертвую лошадь, лежащую прямо на дороге. Также, по их словам, мусорные пакеты разлетаются по всей округе.

Из-за туш животных на территории полигона увеличилось количество диких собак и шакалов, что вызывает опасения за безопасность детей, которые гуляют поблизости.

Жители отмечают, что ранее власти обещали закрыть полигон и перенести его в другое место, однако на данный момент, по их словам, ситуация не изменилась.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024. 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/370869/
просмотров: 347
Версия для печати
17 апреля, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 апреля: ночью ожидаются дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 апреля: ночью ожидаю...
20:45
В центре Бишкека после дождей тротуары залило водой
20:24
В 2026 году в КР построят и отремонтируют более 1,5 тысячи километров дорог
20:14
В Сокулуке задержаны сотрудники милиции при получении взятки
20:01
В Ананьево жалуются на полигон с тушами животных рядом с домами