21:32
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Происшествия

В Сокулуке задержаны сотрудники милиции при получении взятки

16 апреля пойманы с поличным при получении взятки три оперуполномоченных ОУР ОВД Сокулукского района Чуйской области Т.Д.Н., К.А.К. и М.Р.Ш. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, следствием установлено, что должностные лица вымогали у группы граждан 220 тысяч сомов за прекращение проверки и принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Подозреваемые уже получили часть требуемой суммы — 165 тысяч сомов. Задержание произведено в здании Сокулукского РОВД в момент передачи оставшейся части взятки в 55 тысяч сомов.

Задержанные водворены в ИВС ГКНБ КР, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/370889/
просмотров: 480
Версия для печати
