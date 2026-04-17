В Сокулуке задержаны сотрудники милиции при получении взятки

16 апреля пойманы с поличным при получении взятки три оперуполномоченных ОУР ОВД Сокулукского района Чуйской области Т.Д.Н., К.А.К. и М.Р.Ш. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, следствием установлено, что должностные лица вымогали у группы граждан 220 тысяч сомов за прекращение проверки и принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Подозреваемые уже получили часть требуемой суммы — 165 тысяч сомов. Задержание произведено в здании Сокулукского РОВД в момент передачи оставшейся части взятки в 55 тысяч сомов.

Задержанные водворены в ИВС ГКНБ КР, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дела.