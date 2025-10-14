Нападают с ножом, толкают, пинают. Суровые будни контролеров в автобусах Бишкека

Ежедневно в общественном транспорте Бишкека проводят рейды по оплате проезда пассажирами. За день контролеры штрафуют до 10 человек. Но с 1 ноября начнут наказывать и тех, кто оплатил проезд, но не взял талон.

При проверке они оправдываются, что забыли или вовсе о них не знали. Начинают обвинять водителей.

— Мы стараемся объяснять пассажирам, что при оплате наличными необходимо обязательно взять ее бумажное подтверждение, — говорит специалист отдела инспектирования департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека Жоомарт Табылдиев. — Так как эти деньги попадают не в карман водителю, а в бюджет. Тем самым горожане помогают государству покупать новые автобусы. К тому же водителю физически сложно управлять транспортом и выдавать каждому талон.

Во время рейдов за безбилетный проезд контролеры должны штрафовать на 1 тысячу сомов по Кодексу о правонарушениях.

Пока проводят разъяснительные беседы. Но с ноября забывчивых также начнут штрафовать.

Инспектор рассказал, что штрафуют пока только за неуплату по QR-коду и карте и нарушение ее использования: «Нередко пенсионеры передают именные карты другим. На каждой пенсионной карте есть фотография, мы сверяем ее с лицом пассажира: если они не совпали, штрафуем».

У каждого контролера специальное считывающее устройство, оно позволяет определить, оплачена ли поездка в том или ином автобусе. У каждого общественного транспорта специальный код, контролер вводит его в свое устройство и обходит пассажиров, прикладывая их карты и сверяя транзакции. Если оплата по карте не произведена, аппарат ничего не показывает. В этом случае составляют протокол за неуплату.

Фото 24.kg. Пассажир показывает электронный чек оплаты

Оплачивать ли за детскую коляску?

С QR-кодами у так называемых зайцев свои ухищрения. Один код они могут использовать несколько раз. Водителю физически сложно рассматривать мелкий шрифт электронного чека в телефоне пассажира. Если пенсионер заходит через вторую дверь и не подносит свою карту к валидатору, это тоже считают нарушением. Хоть у пенсионера и льготный проезд, но, по словам контролеров, необходимо приложить «красную карту» к валидатору в любом случае. Иначе это считают неуплатой проезда.

Как объясняет старший контролер МП «Бишкекский городской транспорт» при департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека Лязат Кыдырмышова, по закону родитель должен взять ребенка на руки и сложить коляску, тогда платить за нее не надо.

Коляска имеет габариты багажа, размер которого позволяет уместиться в салоне еще двум-трем пассажирам. В автобусе есть специальные места для колясок, но в таком случае придется платить.

Опасная служба

«Добрый день, уважаемые горожане и гости столицы! На линии контроль, будьте добры, предъявите оплату проезда. Кто оплатил с помощью мобильного приложения, приготовьте онлайн-чеки. Кто оплатил наличкой, приготовьте, пожалуйста, бумажные талоны» — с таких слов начинают стандартную проверку в общественном транспорте.

Фото 24.kg. Контролер входит в автобус и здоровается с пассажирами

На нас нападали с ножом, толкали, пинали и портили одежду. В таких случаях мы стараемся не вступать в конфликты, а сразу вызываем милицию, даем ориентировку о маршруте транспорта. Они нас догоняют и фиксируют нападение. Лязат Кыдырмышова

Работа контролера трудна и порой опасна. Бывают случаи агрессивного поведения пассажиров.

В целях фиксации нарушений каждому сотруднику службы контроля «Тулпар» выдают нагрудную камеру. Проверяющие сохраняют все записи и в конце недели вместе с отчетом сдают начальству. Камера очень помогает при доказательстве нарушения.

Фото 24.kg. Рейдовая группа контролеров за работой

Если карта в стоп-листе

Рейдовая группа состоит из двух-трех человек. По городу ежедневно работают пять групп. В их составе представитель департамента транспорта, контролер с автобусной базы, контролер от «Тулпара», сотрудник управления Патрульной службы милиции. Также контролеры могут выходить в рейды и по одиночке.

Контролер советует иметь на балансе карты «Тулпар» более 17 сомов, чтобы она не попала в стоп-лист. В случае блокировки карты необходимо пополнить баланс и перезапустить приложение на мобильном устройстве. Если и это не помогает, необходимо связаться с офисом обслуживания «Тулпар», назвать сотруднику номер карты — он в режиме онлайн разблокирует ее.

Фото 24.kg. Контролер возле валидатора считывания карт

Вся надежда на совесть пассажиров

— Мы все время советуем родителям учеников брать школьную карту «Тулпар», ее ежемесячное пополнение составляет 360 сомов. Это гораздо выгоднее для родителей, нежели платить каждый раз по 20 сомов за проезд, — делится Лязат Кыдырмышова.

В часы пик автобусы переполнены. Пассажиры заходят в переднюю дверь, и, как правило, наибольшее скопление народа именно там. Водитель принимает решение открыть вторую дверь и запустить людей через нее. Он надеется исключительно на совесть пассажиров. Но, по данным контролеров, из десяти вошедших только четверо платят за проезд.

О планах установки второго валидатора в салоне автобуса речи нет. В этом случае пришлось бы полагаться опять же на совесть пассажира. Многие люди к этому пока не готовы.