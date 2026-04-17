В 2026 году в КР построят и отремонтируют более 1,5 тысячи километров дорог

В Кыргызстане в 2026 году планируется построить и отремонтировать более 1 тысячи 500 километров дорог. Такие данные озвучены на рабочем совещании под председательством замглавы кабмина Эрлиста Акунбекова.

По данным Министерства транспорта и коммуникаций КР, за 2021–2025 годы в стране завершено строительство и ремонт 3 тысяч 684,2 километра дорог, из них 1 тысяча 545 километров — в 2025 году.

Как сообщил министр транспорта Талантбек Солтобеков, объем финансирования дорожной отрасли за последние пять лет увеличился в два раза.

Средства направлялись на строительство дорог республиканского значения, а также на цифровизацию ведомства и реализацию ключевых инфраструктурных проектов.

В настоящее время работы ведутся примерно на 30 объектах по всей стране.

Фото кабмина.

Напомним, в 2026 году в Кыргызстане запланирован ряд крупных международных мероприятий, включая саммит глав государств – членов ШОС и Всемирные игры кочевников. В связи с этим Эрлист Акунбеков поручил обеспечить своевременное и качественное выполнение дорожных проектов.

Кроме того, он указал на необходимость оперативно решать дорожные вопросы, поднятые президентом во время встречи с жителями Ошской области, а также усилить работы по расширению дорог и приведению в порядок обочин в преддверии туристического сезона.
Материалы по теме
За домашними тиранами в Кыргызстане установят электронный контроль
Два эстакадных моста построят в городе Ош
В Кыргызстане беженцам упростят получение проездных документов
Кыргызстан может стать наблюдателем в Организации американских государств
Кыргызстан и Meta договорились создать рабочую группу по сотрудничеству
«Вопрос нужно закрыть». Мэр о дороге через кампус «Манаса»
После реконструкции открыта дорога Лебединовка — ГЭС-5
Темпы роста впечатляют. Всемирный банк сделал заявление по Кыргызстану
Бизнесу в регионах Кыргызстана предоставят кредиты под 2 процента годовых
Улан Маматканов возглавит соцблок кабинета министров вместо Эдиля Байсалова
