Оскорбление патруля. Действия девушки не подпадают под статью «Хулиганство»

Действия девушки, оскорбившей патруль, не подпадают под статью «Хулиганство». Юристы Института медиа полиси объяснили почему.

Отметим, что в Сеть видео выложили сотрудники милиции. Девушку арестовали на 15 суток за хулиганство.

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По мнению экспертов, действия девушки не подпадают под статью «Хулиганство», но в них усматриваются такие нарушения: неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел в режиме чрезвычайного положения и нарушение этого режима.

«Хулиганство же — это «умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и нормы общепринятого поведения, сопряженные с насилием либо угрозой его применения, либо непристойные действия, отличающиеся цинизмом, совершенные с особой дерзостью, то есть сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества». В случае же с девушкой, то она не имела документов при себе (хотя обязана в режиме ЧП), была остановлена для проверки, после чего произошла словесная перепалка с работниками милиции, далее нецензурная брань и уничижительные выражения. Но, как в случае с мужчиной-дебоширом или с чиновником из парламента, нет оснований думать, что до перепалки с милицией она целенаправленно хулиганила и причиняла ущерб другим людям», — отметили юристы, добавив, что ее можно было оштрафовать, применив к ней действия статей Кодекса о нарушениях или Кодекса о проступках.

Девушка, возможно, была в состоянии аффекта, о чем, кстати, упоминает в записи один из задержавших ее сотрудников. Осталось за кадром, что именно ее довело до такого истеричного состояния. Юристы Института медиа полиси

Что касается действий работников милиции, а именно того, что они выложили в Сеть скандальное видео, то эксперты задаются вопросом: с какой целью это было сделано и уполномочены ли были они распространять этот ролик? Если нет, то кто понесет ответственность за его распространение?

«Ведь опубликование этого видео — дополнительное наказание. Чье это было разрешение? Суда, органа дознания, следователя или еще кого-то? В чем была правовая необходимость распространения видео? Ее в законе не найти», — подчеркивают юристы.

Ранее омбудсмен страны Токон Мамытов заявил, что подобные публикации не делают чести сотрудникам милиции.