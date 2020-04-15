18:12
USD 78.89
EUR 86.17
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Оскорбление патруля. Действия девушки не подпадают под статью «Хулиганство»

Действия девушки, оскорбившей патруль, не подпадают под статью «Хулиганство». Юристы Института медиа полиси объяснили почему.

Отметим, что в Сеть видео выложили сотрудники милиции. Девушку арестовали на 15 суток за хулиганство.

Читайте по теме
Оскорбление патруля. Юрист считает, что милиция сама спровоцировала девушку

По мнению экспертов, действия девушки не подпадают под статью «Хулиганство», но в них усматриваются такие нарушения: неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел в режиме чрезвычайного положения и нарушение этого режима.

«Хулиганство же — это «умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и нормы общепринятого поведения, сопряженные с насилием либо угрозой его применения, либо непристойные действия, отличающиеся цинизмом, совершенные с особой дерзостью, то есть сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества». В случае же с девушкой, то она не имела документов при себе (хотя обязана в режиме ЧП), была остановлена для проверки, после чего произошла словесная перепалка с работниками милиции, далее нецензурная брань и уничижительные выражения. Но, как в случае с мужчиной-дебоширом или с чиновником из парламента, нет оснований думать, что до перепалки с милицией она целенаправленно хулиганила и причиняла ущерб другим людям», — отметили юристы, добавив, что ее можно было оштрафовать, применив к ней действия статей Кодекса о нарушениях или Кодекса о проступках.

Девушка, возможно, была в состоянии аффекта, о чем, кстати, упоминает в записи один из задержавших ее сотрудников. Осталось за кадром, что именно ее довело до такого истеричного состояния.

Юристы Института медиа полиси

Что касается действий работников милиции, а именно того, что они выложили в Сеть скандальное видео, то эксперты задаются вопросом: с какой целью это было сделано и уполномочены ли были они распространять этот ролик? Если нет, то кто понесет ответственность за его распространение?

«Ведь опубликование этого видео — дополнительное наказание. Чье это было разрешение? Суда, органа дознания, следователя или еще кого-то? В чем была правовая необходимость распространения видео? Ее в законе не найти», — подчеркивают юристы.

Ранее омбудсмен страны Токон Мамытов заявил, что подобные публикации не делают чести сотрудникам милиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150227/
просмотров: 1212
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы в Кыргызстане могут быть назначены сразу после отмены режима ЧП
Оскорбление патруля в Бишкеке: девушка водворена в СИЗО-1 на 15 суток
Режим ЧП в Бишкеке. Девушка скандалила при проверке, оскорбляя патруль
В парламент Кыргызстана распоряжение о продлении режима ЧП еще не поступало
Артисты Кыргызстана проводят онлайн-концерты в поддержку врачей
В Бишкеке 98 человек задержали за нарушение комендантского часа
Таксистам запретили работать. Они жалуются на отсутствие льгот по кредитам
Комендантский час. Что нельзя делать
Что будет, если в Кыргызстане введут режим чрезвычайного положения
Создана комиссия по расследованию гибели сотрудника «Кумтора» на озере Петрова
Популярные новости
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у&nbsp;находящихся в&nbsp;обсервации Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
Оскорбление патруля в&nbsp;Бишкеке: девушка водворена в&nbsp;СИЗО-1&nbsp;на 15&nbsp;суток Оскорбление патруля в Бишкеке: девушка водворена в СИЗО-1 на 15 суток
Запущена система мониторинга находящихся на&nbsp;домашнем карантине Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине
Бизнес
Наш организм&nbsp;&mdash; наша крепость: как повысить иммунитет с&nbsp;помощью питания Наш организм — наша крепость: как повысить иммунитет с помощью питания
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
15 апреля, среда
18:02
Нурлан Акматов назначен директором ЕАБР по Кыргызской Республике Нурлан Акматов назначен директором ЕАБР по Кыргызской Р...
17:38
Пять больных, стоящих в очереди на гемодиализ, умерли в Кыргызстане за время ЧП
17:32
Оскорбление патруля. Действия девушки не подпадают под статью «Хулиганство»
17:26
Чиновник просит депутатов не настаивать на ответственности экс-главы Минздрава
17:08
Депутаты парламента от фракции «Кыргызстан» отказались от двухмесячной зарплаты