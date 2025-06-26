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Общество

В Северном Казахстане прогремел взрыв, пострадали работники и спасатели

На китайском предприятии в селе Ильичевка Тайыншинского района Казахстана произошел взрыв, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщил портал Orda.kz.

МЧС Республики Казахстан
Фото МЧС Республики Казахстан. Взрыв на предприятии

«В результате происшествия пострадали девять человек, из них восемь госпитализированы», — говорится в сообщении департамента, которое опубликовано в Telegram-канале портала.

По их предварительным данным, на предприятии воспламенились два накопителя, затем произошел взрыв, после чего загорелся и газовоз. Причиной происшествия стал обрыв заправочного шланга.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334305/
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