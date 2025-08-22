12:49
Власть

Дональд Трамп заявил, что сегодня выйдет патрулировать улицы Вашингтона

Дональд Трамп заявил, что сегодня выйдет патрулировать улицы Вашингтона.

«Я собираюсь сегодня вечером выйти на улицу, думаю, вместе с полицией и, конечно же, военными. Так что мы выполним свою работу. Национальная гвардия — молодец, она проделала фантастическую работу», — сказал президент США в эфире радио.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, детали «спецоперации» с участием президента пока прорабатываются. Отмечается, что некоторые сотрудники вашингтонского отделения Секретной службы, которые должны курировать подобные президентские выходы, были застигнуты врасплох заявлением главы Белого дома.

11 августа президент США распорядился ввести в Вашингтон войска Национальной гвардии. По его словам, только введение федеральных сил безопасности может помочь справиться с преступностью в округе Колумбия.
