В Кыргызстане с 27 по 29 августа пройдет масштабная трехдневная акция бесплатной юридической помощи, приуроченная ко Дню независимости Кыргызской Республики. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства юстиции КР.
Фото пресс-службы Министерства юстиции КР. Три дня бесплатной консультации в КР организовывает Служба юридической помощи
Акцию организовывает Служба юридической помощи при Минюсте. Гражданам предоставляется бесплатная юридическая помощь, консультации и ответы на интересующие их вопросы от местных юристов. Акция пройдет по всей стране:
Бишкек
- Первомайский район, проспект Чуй № 219а;
- Ленинский район, торговый центр «Берекет грант»;
- Свердловский район, проспект Жибек-Жолу № 381;
- Октябрьский район, торговый центр «Оберон».
Ошская область
- город Ош, Торговый центр «Корона»;
- город Узген, центральный рынок;
- Кара-Суу, перед зданием государственного нотариуса, улица МЭЗ-1;
- Ноокат, Гулистанский айыл окмоту;
- Кара-Кульджа, дом юстиции;
- Араван, улица Ленина № 1;
- Алай, перед зданием госнотариуса;
- Чон-Алай, здание районной администрации.
Баткенская область
- город Баткен, филиал ОАО «Кыргызтелеком»;
- Кызыл-Кия, улица Масалиева № 60;
- Раззаков, здание мэрии.
Джалал-Абадская область
- город Джалал-Абад, новая аллея;
- Ноокен, здание айыл окмоту;
- Кара-Куль, здание Центра бесплатной юридической помощи;
- От-Букинский район, здание айыл окмоту.
Иссык-Кульская область
- Каракол, улица Абдрахманова № 105.
Нарынская область
- город Нарын, улица Ленина № 22;
- Баетов, улица Манаса № 41;
- Кочкор, улица Баялы Исакеева № 46.
Таласская область
- город Талас, улица Оторбаева № 113;
- Айтматовский район, здание Молодежного центра;
- село Отунбай, 40-я улица
- село Манас, здание дома юстиции.
Чуйская область
- Жайыльский район: ул. Кожомбердиева, 110
- село Сокулук, улица Фрунзе № 116;
- Токмок, улица Сарыбагышевой № 80А.