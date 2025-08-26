18:04
Общество

Три дня бесплатной консультации в КР организовывает Служба юридической помощи

В Кыргызстане с 27 по 29 августа пройдет масштабная трехдневная акция бесплатной юридической помощи, приуроченная ко Дню независимости Кыргызской Республики. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства юстиции КР. 

пресс-службы Министерства юстиции КР
Фото пресс-службы Министерства юстиции КР. Три дня бесплатной консультации в КР организовывает Служба юридической помощи

Акцию организовывает Служба юридической помощи при Минюсте. Гражданам предоставляется бесплатная юридическая помощь, консультации и ответы на интересующие их вопросы от местных юристов. Акция пройдет по всей стране:

Бишкек

  • Первомайский район, проспект Чуй № 219а;
  • Ленинский район, торговый центр «Берекет грант»;
  • Свердловский район, проспект Жибек-Жолу № 381;
  • Октябрьский район, торговый центр «Оберон».

Ошская область

  • город Ош, Торговый центр «Корона»;
  • город Узген, центральный рынок;
  • Кара-Суу, перед зданием государственного нотариуса, улица МЭЗ-1;
  • Ноокат, Гулистанский айыл окмоту;
  • Кара-Кульджа, дом юстиции;
  • Араван, улица Ленина № 1;
  • Алай, перед зданием госнотариуса;
  • Чон-Алай, здание районной администрации.

Баткенская область

  • город Баткен, филиал ОАО «Кыргызтелеком»;
  • Кызыл-Кия, улица Масалиева № 60;
  • Раззаков, здание мэрии.

Джалал-Абадская область

  • город Джалал-Абад, новая аллея;
  • Ноокен, здание айыл окмоту;
  • Кара-Куль, здание Центра бесплатной юридической помощи;
  • От-Букинский район, здание айыл окмоту.

Иссык-Кульская область

  • Каракол, улица Абдрахманова № 105.

Нарынская область

  • город Нарын, улица Ленина № 22;
  • Баетов, улица Манаса № 41;
  • Кочкор, улица Баялы Исакеева № 46.

Таласская область

  • город Талас, улица Оторбаева № 113;
  • Айтматовский район, здание Молодежного центра;
  • село Отунбай, 40-я улица
  • село Манас, здание дома юстиции.

Чуйская область

  • Жайыльский район: ул. Кожомбердиева, 110
  • село Сокулук, улица Фрунзе № 116;
  • Токмок, улица Сарыбагышевой № 80А.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340958/
