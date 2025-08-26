В Кыргызстане с 27 по 29 августа пройдет масштабная трехдневная акция бесплатной юридической помощи, приуроченная ко Дню независимости Кыргызской Республики. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства юстиции КР.

Фото пресс-службы Министерства юстиции КР. Три дня бесплатной консультации в КР организовывает Служба юридической помощи

Акцию организовывает Служба юридической помощи при Минюсте. Гражданам предоставляется бесплатная юридическая помощь, консультации и ответы на интересующие их вопросы от местных юристов. Акция пройдет по всей стране:

Бишкек

Первомайский район, проспект Чуй № 219а;

Ленинский район, торговый центр «Берекет грант»;

Свердловский район, проспект Жибек-Жолу № 381;

Октябрьский район, торговый центр «Оберон».

Ошская область

город Ош, Торговый центр «Корона»;

город Узген, центральный рынок;

Кара-Суу, перед зданием государственного нотариуса, улица МЭЗ-1;

Ноокат, Гулистанский айыл окмоту;

Кара-Кульджа, дом юстиции;

Араван, улица Ленина № 1;

Алай, перед зданием госнотариуса;

Чон-Алай, здание районной администрации.

Баткенская область

город Баткен, филиал ОАО «Кыргызтелеком»;

Кызыл-Кия, улица Масалиева № 60;

Раззаков, здание мэрии.

Джалал-Абадская область

город Джалал-Абад, новая аллея;

Ноокен, здание айыл окмоту;

Кара-Куль, здание Центра бесплатной юридической помощи;

От-Букинский район, здание айыл окмоту.

Иссык-Кульская область

Каракол, улица Абдрахманова № 105.

Нарынская область

город Нарын, улица Ленина № 22;

Баетов, улица Манаса № 41;

Кочкор, улица Баялы Исакеева № 46.

Таласская область

город Талас, улица Оторбаева № 113;

Айтматовский район, здание Молодежного центра;

село Отунбай, 40-я улица

село Манас, здание дома юстиции.

Чуйская область