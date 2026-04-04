Общество

Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные

Более тысячи сотрудников милиции будут патрулировать Бишкек сегодня и завтра. Такую задачу перед подчиненными поставил начальник ГУВД.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

По данным пресс-службы ведомства, накануне состоялся гарнизонный развод личного состава столичной милиции.

Сотрудники ГУВД и его подразделений должны

  • обслуживать все вызовы, поступающие на 102;
  • обеспечивать высокий уровень сервисного обслуживания граждан, обратившихся в органы внутренних дел, с оперативным принятием решений по их заявлениям и жалобам;
  • проводить профилактические и разъяснительные мероприятия возле водоемов, каналов, бассейнов и мест, где есть быстротоки;
  • принимать меры в отношении нарушителей порядка в общественных местах;
  • выявлять пьяных граждан за рулем, организовать мобильные посты и наказывать нарушителей ПДД;
  • устранять пробки возле рынков, ТЦ и других мест;
  • проводить рейды в увеселительных заведениях;
  • выявлять несовершеннолетних, гуляющих по ночам на улице без сопровождения взрослых.

Особое внимание необходимо уделять местам массового скопления людей — паркам, скверам, увеселительным заведениям и торговым центрам.

Патрульная милиция также усилит контроль за ситуацией на дорогах города. Прежде всего внимание сосредоточат на выявлении пьяных водителей и профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Жителей и гостей столицы просят соблюдать общественный порядок, законы и ПДД.
