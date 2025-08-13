В Нарынской области обрушился мост. Спасатели ищут в реке водителя грузовика

В Нарынской области разыскивают мужчину, который упал в реку вместе с грузовиком после обрушения моста. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Прибывшие на место спасатели обнаружили КамАЗ на середине русла реки. Водитель числится пропавшим без вести.
К поисковым работам привлекли 38 спасателей МЧС. Они разделены на восемь групп и обследуют береговую линию от участка Жаны-Жол в Нарыне до села Эки-Нарын.
В МЧС отметили, что дополнительную информацию предоставят позже.