В Нарынской области обрушился мост. Спасатели ищут в реке водителя грузовика

В Нарынской области разыскивают мужчину, который упал в реку вместе с грузовиком после обрушения моста. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел на мосту через реку Нарын по дороге из села Таш-Башат в село Эки-Нарын. Во время проезда тяжелого грузовика мост обрушился, автомобиль с водителем упал в воду.

Прибывшие на место спасатели обнаружили КамАЗ на середине русла реки. Водитель числится пропавшим без вести.

К поисковым работам привлекли 38 спасателей МЧС. Они разделены на восемь групп и обследуют береговую линию от участка Жаны-Жол в Нарыне до села Эки-Нарын.

В МЧС отметили, что дополнительную информацию предоставят позже.