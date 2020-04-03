Десять новых реанимаций будут открыты в больницах на средства Всемирного банка

Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение $12,15 миллиона Международной ассоциацией развития (МАР) на реализацию проекта по экстренному реагированию на COVID-19 в Кыргызстане. Об этом сообщили в офисе ВБ.

Кроме того, $9 миллионов из текущего проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане» будут перераспределены для поддержки усилий страны по подготовке и эффективному реагированию на риски, связанные с глобальной пандемией коронавируса.

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«Цель проекта по экстренному реагированию на COVID-19 — спасти жизни и предотвратить дальнейшее заражение. Финансирование будет направлено на поддержку плана действий по экстренному реагированию на COVID-19 в Кыргызстане, включая обеспечение надлежащих профилактических мер, закупку основных лекарств, материалов и оборудования, снижение рисков для медицинских работников, а также на лечение пациентов», — отметила глава офиса Всемирного банка в КР Болормаа Амгаабазар.

Инвестиции будут направлены на неотложные нужды здравоохранения, включая приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и наборов для тестирования, а также оснащение отделений реанимации. Медицинский персонал пройдет обучение по уходу за больными коронавирусом и профилактике инфекций.

В рамках проекта в специально отведенных больницах будут созданы новые или обновлены и полностью оснащены 10 отделений реанимации по восемь койко-мест каждое.

«Будут приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, мобильные рентгеновские аппараты, концентраторы кислорода и другое необходимое оборудование. Еще 20 отделений реанимации, 100 изоляторов в 24 больницах по всей стране будут отремонтированы в срочном порядке для обеспечения безопасности пациентов и персонала», — отметили в офисе ВБ.

В представительстве добавили, что Всемирный банк оперативно отреагировал на просьбу Кыргызстана о перераспределении $9 миллионов. Финансирование будет предоставлено в течение нескольких дней и будет использовано для закупки 20 полностью оборудованных машин скорой помощи, машин для групп быстрого реагирования и средств индивидуальной защиты для медиков в реанимациях, специализированных больницах и центрах первичной медицинской помощи. Будут приобретены жизненно важные лекарства, шприцы, наборы для инфузий и любые другие предметы первой необходимости.

«Группа Всемирного банка внедряет пакет оперативно предоставляемого финансирования в размере $14 миллиардов для усиления мер реагирования на COVID-19 в развивающихся странах и сокращения времени на восстановление», — отметили в представительстве.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.