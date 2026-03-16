17:18
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Власть

Спикер Жогорку Кенеша обсудил с Всемирным банком экологию и госзакупки

Председатель Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев принял главу представительства Всемирного банка в Кыргызстане Хью Риддела.

В ходе встречи Марлен Маматалиев отметил, что Кыргызстан активно сотрудничает со Всемирным банком и успешно реализует ряд совместных проектов.

ЖК
Фото ЖК

«Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем развитии партнерства, в том числе в таких направлениях, как экология, регулирование изменений климата и улучшение горных экосистем. Жогорку Кенеш также заинтересован в обмене мнениями и получении консультаций по отдельным законодательным актам», — сказал спикер.

В качестве примера он остановился на вопросе совершенствования законодательства в сфере государственных закупок.

В свою очередь глава офиса Всемирного банка Хью Риддел поделился рядом замечаний по этому закону и отметил готовность представить предложения по его улучшению.

Стороны также обменялись мнениями о последних изменениях в законодательстве и подчеркнули важность дальнейшего развития правовой базы в сфере государственных закупок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/366179/
просмотров: 79
Версия для печати
Популярные новости
16 марта, понедельник
17:16
Женское предпринимательство в Узбекистане: данные Octobank Женское предпринимательство в Узбекистане: данные Octob...
17:13
Спикер Жогорку Кенеша обсудил с Всемирным банком экологию и госзакупки
17:08
Мэр города Ош ввел новый порядок для междугородних такси
16:56
Глава ГКНБ пообещал бизнесу защиту от давления
16:45
Чиновников поймали на вымогательстве денег у директоров школ города Нарына