Спикер Жогорку Кенеша обсудил с Всемирным банком экологию и госзакупки

Председатель Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев принял главу представительства Всемирного банка в Кыргызстане Хью Риддела.

В ходе встречи Марлен Маматалиев отметил, что Кыргызстан активно сотрудничает со Всемирным банком и успешно реализует ряд совместных проектов.

Фото ЖК

«Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем развитии партнерства, в том числе в таких направлениях, как экология, регулирование изменений климата и улучшение горных экосистем. Жогорку Кенеш также заинтересован в обмене мнениями и получении консультаций по отдельным законодательным актам», — сказал спикер.

В качестве примера он остановился на вопросе совершенствования законодательства в сфере государственных закупок.

В свою очередь глава офиса Всемирного банка Хью Риддел поделился рядом замечаний по этому закону и отметил готовность представить предложения по его улучшению.

Стороны также обменялись мнениями о последних изменениях в законодательстве и подчеркнули важность дальнейшего развития правовой базы в сфере государственных закупок.