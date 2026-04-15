Темпы роста впечатляют. Всемирный банк сделал заявление по Кыргызстану

Адылбек Касымалиев в рамках Весенних совещаний МВФ и Группы Всемирного банка провел встречу с региональным директором ВБ по вопросам справедливого роста, финансов и институтов по Европе и Центральной Азии Абебе Адугнаем. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе встречи глава кабинета министров представил обзор экономической ситуации, отметив укрепление макроэкономической устойчивости. По его словам, сбалансированная бюджетная и денежно-кредитная политика, а также структурные реформы способствовали росту доверия инвесторов и международному признанию.

Адылбек Касымалиев также рассказал о приоритетах национальной программы развития, включая адаптацию к изменению климата, переход к зеленой экономике, развитие человеческого капитала и модернизацию систем здравоохранения и образования. Отдельное внимание уделено вопросам гендерного равенства и улучшению условий для ведения бизнеса.

Кроме того, Кыргызстан выразил заинтересованность в участии в инициативе Всемирного банка AgriConnect, направленной на развитие аграрного сектора и выход фермеров на международные рынки.

В свою очередь Абебе Адугнай высоко оценил экономические показатели страны, отметив высокие темпы роста и масштаб проводимых реформ.

Он подчеркнул необходимость разработки совместной дорожной карты проектов для ускорения сотрудничества. В числе приоритетных направлений взаимодействия названы развитие туризма, агросектора и реализация проекта Камбаратинской ГЭС-1.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему партнерству и реализации совместных инициатив.