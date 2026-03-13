Всемирный банк: Камбаратинская ГЭС-1 укрепит энергобезопасность Кыргызстана

Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 имеет стратегическое значение для энергетики Кыргызстана и всей Центральной Азии. Об этом заявил глава представительства Всемирного банка в КР Хью Ридделл на встрече с министром энергетики Таалайбеком Ибраевым, сообщили в Минэнерго.
Министр Таалайбек Ибраев поблагодарил Всемирный банк за поддержку энергетического сектора и отметил, что минувшей зимой в Кыргызстане удалось избежать крупных аварийных отключений. По его словам, модернизация оборудования, реконструкция линий электропередачи и развитие инфраструктуры дают положительные результаты.
Хью Ридделл подчеркнул, что сотрудничает с энергетическим сектором Кыргызстана с 2018 года, и оценил работу министерства за последние годы как успешную. Он сообщил, что сейчас активно готовится межправительственное соглашение по строительству Камбаратинской ГЭС-1.
Стороны обсудили сроки и темпы реализации совместных проектов, включая развитие возобновляемой энергетики, проект «Инновационное финансирование для перехода к устойчивой энергетике», а также вопросы технической и финансовой поддержки модернизации энергетической инфраструктуры.
Отмечается, что обсуждение проекта Камбаратинской ГЭС-1 продолжится на весенней встрече Всемирного банка в Вашингтоне, где рассмотрят технические, экономические и экологические аспекты его реализации.
Справка 24.kg
ГЭС «Камбар-Ата-1» — строящаяся гидроэлектростанция в Джалал-Абадской области Кыргызстана на реке Нарын. Она входит в состав Нарын-Сырдарьинского каскада и будет иметь мощность 1 тысяча 860 мегаватт, что делает ее одной из крупнейших ГЭС в Центральной Азии. По последним оценкам, общая стоимость проекта может достигать $3,5 миллиарда. Всемирный банк планирует выделить $1,5 миллиарда на проект.