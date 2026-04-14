Глава кабмина обсудил со Всемирным банком в США реформы и Камбаратинскую ГЭС-1

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Вашингтон провел переговоры с управляющим директором Всемирный банк по операционной деятельности Анна Бьерде. Встреча прошла на полях весенних совещаний Международный валютный фонд и Группы Всемирного банка.

По данным кабмина, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, экономические реформы и приоритетные проекты. Адылбек Касымалиев сообщил, что за последние четыре года среднегодовой рост экономики Кыргызстана составил 10,2 процента, а в 2025 году ВВП увеличился на 11,1 процента.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина

Он отметил, что в 2025 году создано более 273 тысяч рабочих мест, а объем инвестиций в основной капитал вырос на 18,4 процента по сравнению с предыдущим годом.

Глава кабмина также заявил о готовности Кыргызстана внедрять международный опыт. 

В частности, рассматриваются практики Объединенные Арабские Эмираты по «правительственным акселераторам» и Япония — по развитию регионов через проект «Одно село — один продукт».

Отдельное внимание на встрече уделено проекту Камбаратинской ГЭС-1, который остается приоритетным для страны. По словам Касымалиева, реализация проекта продвигается при поддержке международных партнеров.

Он также подчеркнул уязвимость горных регионов к изменению климата и предложил рассмотреть создание глобального финансового механизма для поддержки инвестиций в такие территории при участии Всемирного банка и Глобального экологического фонда.

Анна Бьерде, в свою очередь, высоко оценила проводимые реформы и подтвердила готовность Всемирного банка поддерживать инициативы Кыргызстана в сфере сельского хозяйства, энергетики и регионального развития. Она отметила важность инвестиций в человеческий капитал, включая образование, здравоохранение и повышение квалификации.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества и реализации совместных проектов в инфраструктуре, энергетике и промышленности.
