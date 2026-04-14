Кыргызстан хочет присоединиться к инициативе Всемирного банка AgriConnect

В Кыргызстане зафиксирован значительный рост пищевой перерабатывающей промышленности — по итогам 2025 года объем производства увеличился на 30,1 процента. Об этом заявил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на встрече с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

По сообщениям пресс-службы кабмина, переговоры прошли в Вашингтоне на полях Весенних совещаний МВФ и Всемирного банка.

В ходе беседы Адылбек Касымалиев представил информацию о развитии экономики страны. По его словам, за последние четыре года среднегодовой рост ВВП составил 10,2 процента, а по итогам 2025 года показатель достиг 11,1 процента.

Согласно данным Международного валютного фонда, в 2024 году Кыргызстан вошел в топ-3 стран мира по темпам реального роста ВВП.

Глава кабмина подчеркнул, что такая динамика обусловлена не только ростом промышленности, строительства и сферы услуг, но и реализацией масштабных инфраструктурных инициатив. В частности, ключевой импульс экономике придал старт трансграничных мегапроектов: строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Адылбек Касымалиев выразил благодарность Всемирному банку за значительный прогресс и поддержку в продвижении проекта Камбаратинской ГЭС-1.

Особое внимание стороны уделили социальным трансформациям. Глава кабмина рассказал о результатах реформы трудового законодательства.

«С принятием нового Трудового кодекса в 2025 году в Кыргызстане расширены экономические возможности для женщин», — подчеркнул он.

Адылбек Касымалиев отметил высокую динамику в пищевой перерабатывающей промышленности, где объем производства в 2025 году увеличился на 30,1 процента.

В целях дальнейшей трансформации мелких фермерских хозяйств и выхода на глобальные рынки председатель кабмина выразил официальную заинтересованность Кыргызстана в присоединении к инициативе Всемирного банка AgriConnect. Проект направлен на укрепление продовольственной безопасности и интеграцию аграрного сектора страны в мировые цепочки поставок.

Антонелла Бассани высоко оценила проводимые структурные реформы и подтвердила готовность Всемирного банка оказывать дальнейшую экспертную и финансовую поддержку стратегическим инициативам Кыргызской Республики.

В завершение встречи состоялось подписание соглашения по проекту REMIT, а также рамочного соглашения о плане финансирования на 2026–2028 финансовые годы между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития.
