Кыргызстан хочет присоединиться к инициативе Всемирного банка AgriConnect

В Кыргызстане зафиксирован значительный рост пищевой перерабатывающей промышленности — по итогам 2025 года объем производства увеличился на 30,1 процента. Об этом заявил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на встрече с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.
По сообщениям пресс-службы кабмина, переговоры прошли в Вашингтоне на полях Весенних совещаний МВФ и Всемирного банка.
Согласно данным Международного валютного фонда, в 2024 году Кыргызстан вошел в топ-3 стран мира по темпам реального роста ВВП.
Глава кабмина подчеркнул, что такая динамика обусловлена не только ростом промышленности, строительства и сферы услуг, но и реализацией масштабных инфраструктурных инициатив. В частности, ключевой импульс экономике придал старт трансграничных мегапроектов: строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Адылбек Касымалиев выразил благодарность Всемирному банку за значительный прогресс и поддержку в продвижении проекта Камбаратинской ГЭС-1.
Особое внимание стороны уделили социальным трансформациям. Глава кабмина рассказал о результатах реформы трудового законодательства.
«С принятием нового Трудового кодекса в 2025 году в Кыргызстане расширены экономические возможности для женщин», — подчеркнул он.
Антонелла Бассани высоко оценила проводимые структурные реформы и подтвердила готовность Всемирного банка оказывать дальнейшую экспертную и финансовую поддержку стратегическим инициативам Кыргызской Республики.
В завершение встречи состоялось подписание соглашения по проекту REMIT, а также рамочного соглашения о плане финансирования на 2026–2028 финансовые годы между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития.