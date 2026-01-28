09:55
Экономика

Впечатляющими назвал Всемирный банк показатели экономического роста Кыргызстана

Глава кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел встречу с региональным директором Всемирного банка по странам Центральной Азии Наджи Бенхассином.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего партнерства, ход реализации приоритетных совместных проектов, а также вопросы бюджетной поддержки и ключевые реформы законодательства.

Адылбек Касымалиев выразил признательность Всемирному банку за поддержку социально-экономических преобразований, проводимых в республике. Он подчеркнул, что Кыргызстан высоко ценит доверие международного финансового института и готов к открытому диалогу для внедрения лучших мировых практик в сфере управления государственными финансами.

Стороны детально обсудили планы сотрудничества на текущий год и среднесрочный период.

Наджи Бенхассин поздравил кабинет министров с достигнутыми результатами, отметив, что текущие показатели экономического роста и развития Кыргызстана в региональном масштабе являются «очень впечатляющими».

Он дал высокую оценку мерам по улучшению фискальной политики и констатировал, что проводимые реформы в стране способствуют созданию благоприятной экономической картины.

«Устойчивый рост — это прежде всего создание новых рабочих мест и повышение благосостояния граждан. Вы можете рассчитывать на полную поддержку Всемирного банка во всех сферах, представляющих взаимный интерес», — подчеркнул Наджи Бенхассин.
