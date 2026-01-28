Европа и Центральная Азия входят в 2026 год с замедлившейся экономикой

Всемирный банк опубликовал обновленный обзор «Перспективы мировой экономики», согласно которому темпы роста в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА) в 2025 году снизились до 2,4 процента. Наиболее заметным фактором стал спад частного потребления, особенно в России, где на экономическую активность продолжает влиять жесткая денежно-кредитная политика.

Рост торговли в первой половине года был умеренным и во многом обусловлен опережающими закупками товаров перед повышением тарифов. Глобальные условия финансирования смягчились, суверенные спреды сократились, фондовые рынки укрепились. Однако внешние риски для региона сохраняются: слабая динамика экономик еврозоны и усиление неопределенности в торговой политике ограничивают экспорт, в частности автомобильного сектора Центральной Европы и Западных Балкан.

Инфляция в регионе, замедлившаяся в начале 2025 года, снова ускорилась во второй половине года.

Давление на цены усилили подорожание продовольствия и коммунальных услуг, особенно в Центральной Азии и Румынии, а также устойчивый рост заработной платы. Большинство центробанков не стали менять денежно-кредитную политику.

По прогнозам Всемирного банка, в 2026 году рост в регионе ЕЦА останется на уровне 2,4 процента. Ожидается, что внутренний спрос будет поддержан снижением инфляции, улучшением финансовых условий, освоением средств ЕС и ростом оборонных расходов. В 2027 году прогнозируется умеренное восстановление экспорта.

Темпы роста стран региона без учета России, Турции и Украины составят около 3,1 процента в 2026–2027 годах. При этом прогнозы включают серьезные демографические вызовы: старение населения и сокращение прироста рабочей силы. К 2050 году коэффициент демографической нагрузки может вырасти до 63 процентов.

Риски для прогноза остаются повышенными. Усиление напряженности в торговле, длительные геополитические конфликты и возможный рост глобальных процентных ставок могут дополнительно ухудшить экономические показатели. В то же время прогноз может улучшиться при более раннем завершении активной фазы конфликта в Украине, что ускорит инвестиции в восстановление и повысит доверие инвесторов.

Согласно документу, мировая экономика в целом сохраняет устойчивость: в 2026 году ее рост ожидается на уровне 2,6 процента, а в 2027 году — 2,7 процента. Однако четверть развивающихся стран до сих пор беднее, чем в 2019 году.