12:00
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Экономика

Европа и Центральная Азия входят в 2026 год с замедлившейся экономикой

Всемирный банк опубликовал обновленный обзор «Перспективы мировой экономики», согласно которому темпы роста в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА) в 2025 году снизились до 2,4 процента. Наиболее заметным фактором стал спад частного потребления, особенно в России, где на экономическую активность продолжает влиять жесткая денежно-кредитная политика.

Рост торговли в первой половине года был умеренным и во многом обусловлен опережающими закупками товаров перед повышением тарифов. Глобальные условия финансирования смягчились, суверенные спреды сократились, фондовые рынки укрепились. Однако внешние риски для региона сохраняются: слабая динамика экономик еврозоны и усиление неопределенности в торговой политике ограничивают экспорт, в частности автомобильного сектора Центральной Европы и Западных Балкан.

Инфляция в регионе, замедлившаяся в начале 2025 года, снова ускорилась во второй половине года.

Давление на цены усилили подорожание продовольствия и коммунальных услуг, особенно в Центральной Азии и Румынии, а также устойчивый рост заработной платы. Большинство центробанков не стали менять денежно-кредитную политику.

По прогнозам Всемирного банка, в 2026 году рост в регионе ЕЦА останется на уровне 2,4 процента. Ожидается, что внутренний спрос будет поддержан снижением инфляции, улучшением финансовых условий, освоением средств ЕС и ростом оборонных расходов. В 2027 году прогнозируется умеренное восстановление экспорта.

Темпы роста стран региона без учета России, Турции и Украины составят около 3,1 процента в 2026–2027 годах. При этом прогнозы включают серьезные демографические вызовы: старение населения и сокращение прироста рабочей силы. К 2050 году коэффициент демографической нагрузки может вырасти до 63 процентов.

Риски для прогноза остаются повышенными. Усиление напряженности в торговле, длительные геополитические конфликты и возможный рост глобальных процентных ставок могут дополнительно ухудшить экономические показатели. В то же время прогноз может улучшиться при более раннем завершении активной фазы конфликта в Украине, что ускорит инвестиции в восстановление и повысит доверие инвесторов.

Согласно документу, мировая экономика в целом сохраняет устойчивость: в 2026 году ее рост ожидается на уровне 2,6 процента, а в 2027 году — 2,7 процента. Однако четверть развивающихся стран до сих пор беднее, чем в 2019 году.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359570/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Впечатляющими назвал Всемирный банк показатели экономического роста Кыргызстана
ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не чувствуют подъема экономики
Экономика Кыргызстана выросла на 11,1 процента. Итоги 2025 года
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Кыргызстана на 6,5 процента в 2026-м
Более $30 миллионов на защиту от пандемий и укрепление продбезопасности
Экономика Кыргызстана: министр рассказал о планах на 2026 год
Экономические итоги 2025 года: семь знаковых событий в экономике Кыргызстана
Экономика Кыргызстана — 2025: рекорды роста и ценовые шоки
В 2024-м КР вошла в число трех ведущих стран мира по темпам реального роста ВВП
Высший совет ЕАЭС поддержал подходы к созданию общего финансового рынка
Популярные новости
Рубль, евро и&nbsp;тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;января Рубль, евро и тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на 26 января
БЧК бетонируют: проект за&nbsp;37&nbsp;миллионов евро снизит потери воды в&nbsp;два раза БЧК бетонируют: проект за 37 миллионов евро снизит потери воды в два раза
ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур
В&nbsp;КР&nbsp;потребление электроэнергии составило более 19&nbsp;миллиардов киловатт-часов В КР потребление электроэнергии составило более 19 миллиардов киловатт-часов
Бизнес
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
Не&nbsp;просто без переплат, а&nbsp;в&nbsp;плюс: как в&nbsp;сети&nbsp;О! зарабатывают бонусы Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
28 января, среда
11:50
Парламент одобрил соглашение о строительстве школ на кредит Саудовской Аравии Парламент одобрил соглашение о строительстве школ на кр...
11:46
Из Алматы до Эвереста: казахстанец доехал до самой высокой горы на велосипеде
11:45
Европа и Центральная Азия входят в 2026 год с замедлившейся экономикой
11:42
Жителя Ошской области оштрафовали за содержание краснокнижного беркута
11:38
На рынке «Кудайберген» проведен рейд по очистке незаконных рекламных щитов