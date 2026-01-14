10:57
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Кыргызстана на 6,5 процента в 2026-м

Экономика Кыргызской Республики продолжит расти в 2026 году за счет внутреннего спроса, инвестиций и государственных расходов. Такой прогноз озвучил старший экономист группы Всемирного банка Бакыт Дубашов.

По его словам, ключевым драйвером роста станет внутреннее стимулирование экономики. В частности, ожидается увеличение частного потребления, рост инвестиций, а также расширение государственных расходов.

«Наши прогнозы основаны на том, что экономическая активность будет поддерживаться внутренними факторами. В реальном секторе рост обеспечат промышленность, строительство и сфера услуг», — отметил Бакыт Дубашов.

Согласно оценке Всемирного банка, темпы экономического роста Кыргызстана в 2026 году могут составить около 6,5 процента, что указывает на сохранение положительной динамики развития экономики страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357737/
