В городе Ош помогают малообеспеченным и нуждающимся гражданам

В Оше малообеспеченным и нуждающимся семьям оказывают гуманитарную помощь. Об этом сообщается на официальной странице мэрии южной столицы в Facebook.

Уточняется, что многим из них привезли продукты питания, муку. Мэр Оша дал задание обеспечить всем необходимым нуждающихся в помощи.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.