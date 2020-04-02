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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош помогают малообеспеченным и нуждающимся гражданам

В Оше малообеспеченным и нуждающимся семьям оказывают гуманитарную помощь. Об этом сообщается на официальной странице мэрии южной столицы в Facebook.

Уточняется, что многим из них привезли продукты питания, муку. Мэр Оша дал задание обеспечить всем необходимым нуждающихся в помощи.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148970/
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