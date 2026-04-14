Директором Ошского областного театра кукол назначен Дамирбек Ыразаков

Дамирбек Ыразаков назначен директором Ошского областного театра кукол имени Н.Шамурзаева. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики КР.

По их данным, он приступил к работе 13 апреля 2026 года. Трудовой договор заключен с испытательным сроком три месяца.

Дамирбек Ыразаков родился 16 июля 1986 года в Ошской области. Имеет высшее образование, кандидат философских наук.

Окончил факультет искусств Ошского государственного университета по специальности «музыкальное образование», затем Кыргызскую национальную консерваторию имени К.Молдобасанова по направлению «эстрадный вокал». Позднее завершил аспирантуру ОшГУ.

Ранее работал преподавателем и заместителем декана факультета искусств ОшГУ, возглавлял культурно-эстетический центр имени Р.Абдыкадырова, а также занимал должность заместителя директора Института педагогики, искусства и журналистики Ошского государственного университета.