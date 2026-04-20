В городе Ош начали снос незаконных пристроек

В Оше начался демонтаж незаконных построек в многоэтажном доме по улице Раззакова. Об этом сообщили муниципальные службы.

Работы проводятся на первом этаже дома № 20 после обращения жителей. По их словам, там самовольно возведены и расширены объекты, нарушающие архитектурные нормы.

Демонтаж осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Власти отмечают, что меры направлены на обеспечение безопасности жильцов и соблюдение градостроительного порядка.

В мэрии добавили, что работа по выявлению и сносу незаконных построек в городе будет продолжена.