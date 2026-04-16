В мэрии Оша выявили коррупционную схему с фиктивным тендером на снос здания

ГКНБ сообщил о выявлении коррупционной схемы в мэрии Оша, связанной с проведением фиктивного тендера.
По данным ведомства, бывший заместитель руководителя управления муниципальной собственности К.М. организовал тендер на снос общежития школы-интерната № 11 имени В.Терешковой.
При этом установлено, что здание было полностью демонтировано еще до проведения тендера.
Кроме того, оставшиеся после сноса строительные материалы на сумму более 7 миллионов сомов были незаконно реализованы. Для сокрытия этих действий оформлялись поддельные документы.
Общий ущерб государству составил 7,7 миллиона сомов.
Суд признал К.М. виновным и назначил штраф в размере 300 тысяч сомов, а также обязал возместить причиненный ущерб.
В настоящее время дело рассматривается в Верховном суде.