Общество

В отеле Оша вывесили табличку с дискриминационным запретом. Начата проверка

В одном из отелей города Оша разместили табличку с запретом на вход для евреев и животных. Инцидент вызвал общественный резонанс и реакцию дипломатических представителей Израиля.

Посольство Израиля в Казахстане и Кыргызстане выступило с осуждением, заявив, что подобные проявления противоречат принципам равенства и уважения человеческого достоинства и недопустимы.

Фото из интернета.

По данным администрации отеля, табличка была размещена собственником здания, тогда как арендаторы выступали против такого решения.

В ГУВД Оша сообщили 24.kg, что 20 апреля в отдел милиции Сулайман-Тоо поступило сообщение от сотрудника Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции о размещении на входной двери гостиницы Villa дискриминационной надписи.

Данная информация была зарегистрирована в электронном журнале учета УВД города Оша, начата доследственная проверка.

Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены соответствующие экспертизы. После вмешательства сотрудников правоохранительных органов вывеска была снята.

В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются.
