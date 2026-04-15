Общество

В Оше полностью взыскана задолженность по алиментам в размере 735 тысяч сомов

В Оше полностью взыскана задолженность по алиментам в размере 735 тысяч 295 сомов, сообщает служба судебных исполнителей при Генпрокуратуре.

По ее данным, в производстве Ошского городского отдела службы судебных исполнителей находилось исполнительное производство в отношении должника К.М. о взыскании алиментов в пользу гражданки Ж.Г. на содержание двоих детей в размере 1/3 части дохода.

В ходе исполнительных действий должник отсутствовал на территории Кыргызской Республики, в связи с чем был объявлен в розыск. Ему вручены уведомления и разъяснения о наличии задолженности по алиментам в размере 735 тысяч 295 сомов.

В результате принятых мер принудительного исполнения 13 апреля К.М. полностью погасил задолженность по алиментам.
