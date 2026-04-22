Общество

«Покупателей нет, добираться сложно»: ошане о переносе рынка «Келечек»

В городе Ош журналисты 24.kg опросили местных жителей, как они относятся к переносу рынка «Келечек» на новую площадку. Большинство людей отметили: после переезда торговля заметно снизилась, а условия остались неудобными. Ранее рынок находился в центре южной столицы.

По словам жителей, прежний рынок был более оживленным и удобным для покупателей. Сейчас, несмотря на обновленную территорию, на новом месте практически нет людей.

Часть опрошенных считает перенос правильным решением с точки зрения упорядочивания города. По их мнению, рынок должен находиться за пределами центра, чтобы снизить нагрузку на дороги и привести  окружающую территорию в порядок.

Однако предприниматели жалуются на падение продаж. Некоторые из них работают на новом месте около месяца, но отмечают, что поток клиентов значительно ниже. Среди основных проблем — удаленность, слабая транспортная доступность и отсутствие развитой инфраструктуры.

Горожане указывают, что на новой территории не хватает условий: не завершены дороги, мало маршруток, отсутствуют удобства для торговли.

Часть жителей считает, что со временем ситуация может улучшиться, если власти наладят транспорт и инфраструктуру. Пока же, по мнению опрошенных, рынок только начинает адаптироваться к новым условиям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371379/
Премьера года от&nbsp;&laquo;ЭМАРК Групп&raquo;: ЖК&nbsp;MIRA. Узнайте первыми о&nbsp;спецпредложениях Премьера года от «ЭМАРК Групп»: ЖК MIRA. Узнайте первыми о спецпредложениях
&laquo;Элдик Банк&raquo; в&nbsp;статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации «Элдик Банк» в статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации
&laquo;Банк Компаньон&raquo; первым в&nbsp;КР запускает переводы Visa Direct for Account &amp;&nbsp;Wallet «Банк Компаньон» первым в КР запускает переводы Visa Direct for Account & Wallet
Скидки и&nbsp;привилегии по&nbsp;картам &laquo;Элкарт+&raquo; Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»
