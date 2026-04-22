«Покупателей нет, добираться сложно»: ошане о переносе рынка «Келечек»

В городе Ош журналисты 24.kg опросили местных жителей, как они относятся к переносу рынка «Келечек» на новую площадку. Большинство людей отметили: после переезда торговля заметно снизилась, а условия остались неудобными. Ранее рынок находился в центре южной столицы.

По словам жителей, прежний рынок был более оживленным и удобным для покупателей. Сейчас, несмотря на обновленную территорию, на новом месте практически нет людей.

Часть опрошенных считает перенос правильным решением с точки зрения упорядочивания города. По их мнению, рынок должен находиться за пределами центра, чтобы снизить нагрузку на дороги и привести окружающую территорию в порядок.

Однако предприниматели жалуются на падение продаж. Некоторые из них работают на новом месте около месяца, но отмечают, что поток клиентов значительно ниже. Среди основных проблем — удаленность, слабая транспортная доступность и отсутствие развитой инфраструктуры.

Горожане указывают, что на новой территории не хватает условий: не завершены дороги, мало маршруток, отсутствуют удобства для торговли.

Часть жителей считает, что со временем ситуация может улучшиться, если власти наладят транспорт и инфраструктуру. Пока же, по мнению опрошенных, рынок только начинает адаптироваться к новым условиям.