«Покупателей нет, добираться сложно»: ошане о переносе рынка «Келечек»

В городе Ош журналисты 24.kg опросили местных жителей, как они относятся к переносу рынка «Келечек» на новую площадку. Большинство людей отметили: после переезда торговля заметно снизилась, а условия остались неудобными. Ранее рынок находился в центре южной столицы.
По словам жителей, прежний рынок был более оживленным и удобным для покупателей. Сейчас, несмотря на обновленную территорию, на новом месте практически нет людей.
Однако предприниматели жалуются на падение продаж. Некоторые из них работают на новом месте около месяца, но отмечают, что поток клиентов значительно ниже. Среди основных проблем — удаленность, слабая транспортная доступность и отсутствие развитой инфраструктуры.
Горожане указывают, что на новой территории не хватает условий: не завершены дороги, мало маршруток, отсутствуют удобства для торговли.
Часть жителей считает, что со временем ситуация может улучшиться, если власти наладят транспорт и инфраструктуру. Пока же, по мнению опрошенных, рынок только начинает адаптироваться к новым условиям.