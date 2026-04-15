В Оше могут снизить аренду земли на базаре до 50 процентов

В городе Ош мэр Жанарбек Акаев встретился с торговцами центрального рынка и выслушал их проблемы. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Часть поднятых вопросов глава города решил на месте, по другим даны поручения соответствующим службам.

В мэрии отметили, что вопрос снижения арендной платы за землю до 50 процентов вынесут на рассмотрение городского кенеша.

Кроме того, с 20 апреля на улице Осмонова начнутся работы по укладке асфальта.

Также торговцы предложили провести официальное открытие рынка, и эта инициатива получила поддержку.