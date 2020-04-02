В Кыргызстане формируют электронный учет, находящихся на карантине

Госрегистрационная служба и Госкомсвязи совместно работают над формированием электронного учета граждан, находящихся на карантине по коронавирусу. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, ГРС передала 20 ноутбуков лаборатории департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, которая ведет учет результатов анализов на коронавирус в стране.

«Для приема заявлений и выдачи электронных пропусков посредством информационной системы комендатуре Бишкека также передали 25 ноутбуков. Вышеуказанные системы разработаны IT-штабом при ГКИТиС, для ввода данных анализов привлечено 20 операторов ГП «Инфоком», — говорится в сообщении.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.