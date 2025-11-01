В ноябре мигрантам необходимо встать на цифровой учет в Москве и Подмосковье

В ноябре заканчивается период, когда иностранцы в России могут встать на цифровой учет в приложении «Амина», фиксирующее их местоположение, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Если этого не сделать до конца ноября, иностранных граждан, работающих в Московской области и столице РФ, начнут выдворять из страны.

Напомним, с 1 сентября в Москве и Московской области ввели экспериментальный режим учета местонахождения иностранцев, в том числе граждан Кыргызской Республики, который заменит действующий миграционный учет. Иностранцы, которые приезжают в регион с целью «работа», в обязательном порядке устанавливают специальное мобильное приложение «Амина».

«Амина» позволяет зарегистрироваться по адресу многофункционального миграционного центра Москвы (далее — ММЦ «Сахарово») и удаленно уведомлять органы внутренних дел о месте фактического проживания, которое иностранец регулярно использует для сна и отдыха. В случае смены места проживания иностранцу необходимо через интерфейс мобильного приложения внести соответствующие изменения.