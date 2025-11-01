17:42
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Общество

В ноябре мигрантам необходимо встать на цифровой учет в Москве и Подмосковье

В ноябре заканчивается период, когда иностранцы в России могут встать на цифровой учет в приложении «Амина», фиксирующее их местоположение, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Если этого не сделать до конца ноября, иностранных граждан, работающих в Московской области и столице РФ, начнут выдворять из страны.

Напомним, с 1 сентября в Москве и Московской области ввели экспериментальный режим учета местонахождения иностранцев, в том числе граждан Кыргызской Республики, который заменит действующий миграционный учет. Иностранцы, которые приезжают в регион с целью «работа», в обязательном порядке устанавливают специальное мобильное приложение «Амина».

«Амина» позволяет зарегистрироваться по адресу многофункционального миграционного центра Москвы (далее — ММЦ «Сахарово») и удаленно уведомлять органы внутренних дел о месте фактического проживания, которое иностранец регулярно использует для сна и отдыха. В случае смены места проживания иностранцу необходимо через интерфейс мобильного приложения внести соответствующие изменения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349396/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более 80 человек
Как поступить в американский вуз и учиться бесплатно: личный опыт кыргызстанки
Цифровой контроль за мигрантами распространят на всю Россию
Для иностранцев. В России появится мобильное приложение Visit Russia
Для борьбы с коррупцией на КПП и при учете товара из ЕАЭС создана рабочая группа
От Бишкека до Нью-Йорка. История Касыма Молдогазы — универсального гитариста
Правила учета дорожно-транспортных происшествий в Кыргызстане поменяют
В Москве при обрушении школы № 1080 рабочие остались под завалами, есть погибшие
В России тестируют мобильное приложение «Амина» для учета иностранцев
В Москве задержан член ОПГ Кольбаева по прозвищу Узун Улан
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Варвар в&nbsp;центре Европы. Эссе о&nbsp;встрече цивилизаций, баранине и&nbsp;смысле традиций Варвар в центре Европы. Эссе о встрече цивилизаций, баранине и смысле традиций
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
1 ноября, суббота
17:25
В ноябре мигрантам необходимо встать на цифровой учет в Москве и Подмосковье В ноябре мигрантам необходимо встать на цифровой учет в...
17:02
Член ЦИК намерен участвовать в выборах. Его освободили от обязанностей
16:47
Сгорело 4 коттеджа. Пожар в пансионате на Иссык-Куле локализован
16:41
В Барскооне открыли памятник Махмуду Кашгари (Барскани)
16:23
К 2034 году люди будут работать только два дня в неделю — Билл Гейтс