Для борьбы с коррупцией на КПП и при учете товара из ЕАЭС создана рабочая группа

В Кыргызстане дя борьбы с коррупцией на КПП и в пунктах учета товара из ЕАЭС создана рабочая группа. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

В документе прописано образование межведомственной рабочей группы, которая займется выработкой мер по устранению коррупционных рисков среди должностных лиц на контрольно-пропускных пунктах и пунктах учета товаров из стран Евразийского экономического союза.

До 20 октября 2025 года чиновники должны провести анализ действующего регулирования, подготовить предложения по совершенствованию нормативных актов, а также разработать план мероприятий. Также предусмотрено создание подгруппы для разработки цифровых решений и интеграции информационных систем.

Группу возглавил замглавы кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

В составе также заместители министров экономики, финансов, транспорта и строительства, ответственные лица ГКНБ, пограничной службы, МВД, налоговой и таможенной служб, Госагентства по земельным ресурсам, Службы антимонопольного регулирования, полномочных предствительств президента в Чуйской и Таласской областях.

Рабочая группа может привлекать экспертов.