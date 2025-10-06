08:54
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Экономика

Для борьбы с коррупцией на КПП и при учете товара из ЕАЭС создана рабочая группа

В Кыргызстане дя борьбы с коррупцией на КПП и в пунктах учета товара из ЕАЭС создана рабочая группа. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

В документе прописано образование межведомственной рабочей группы, которая займется выработкой мер по устранению коррупционных рисков среди должностных лиц на контрольно-пропускных пунктах и пунктах учета товаров из стран Евразийского экономического союза.

До 20 октября 2025 года чиновники должны провести анализ действующего регулирования, подготовить предложения по совершенствованию нормативных актов, а также разработать план мероприятий. Также предусмотрено создание подгруппы для разработки цифровых решений и интеграции информационных систем.

Группу возглавил замглавы кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

В составе также заместители министров экономики, финансов, транспорта и строительства, ответственные лица ГКНБ, пограничной службы, МВД, налоговой и таможенной служб, Госагентства по земельным ресурсам, Службы антимонопольного регулирования, полномочных предствительств президента в Чуйской и Таласской областях.

Рабочая группа может привлекать экспертов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345992/
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
На кыргызско-китайской границе временно изменят режим работы пунктов пропуска
В КР объем оборота торговли и ремонта автомобилей вырос до 1,2 миллиарда сомов
Повышение эффективности работы пунктов учета товаров ЕАЭС обсудил кабмин
Правила учета дорожно-транспортных происшествий в Кыргызстане поменяют
В Кыргызстане намерены модернизировать КПП «Кызыл-Бел» и «Кызыл-Кия»
Отсутствовал сертификат. В Казахстан вернули 48 тонн шрота подсолнечного
КПП «Каркыра-автодорожный» перешел на круглосуточный режим работы
На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
В Таласской области ремонтируют пропускной пункт «Чон-Капка»
Популярные новости
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
В&nbsp;энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов В энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов
Евро, российский рубль и&nbsp;тенге подорожали к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;октября Евро, российский рубль и тенге подорожали к сому. Курс валют на 3 октября
Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
6 октября, понедельник
08:42
МВД России будет получать сведения о детях мигрантов, которые не ходят в школу МВД России будет получать сведения о детях мигрантов, к...
08:29
Для борьбы с коррупцией на КПП и при учете товара из ЕАЭС создана рабочая группа
08:23
Стоимость фьючерса на золото достигла нового рекорда в $3 тысячи 950 за унцию
08:18
Кыргызстанцы вошли в тройку сильнейших на турнире Cyber Kün
08:02
Новый аэровокзал международного аэропорта «Манас» обещают сдать в 2026 году
5 октября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 октября: ночью будет холодно
20:26
Поставки «Томагавков» Киеву приведут к разрушению отношений РФ с США — Путин