Власть

Правила учета дорожно-транспортных происшествий в Кыргызстане поменяют

Правила учета дорожно-транспортных происшествий в Кыргызстане поменяют. МВД выносит на общественное обсуждение поправки в профильное постановление кабмина.

Предлагаемые изменения позволят исключить неоднозначность трактовки отдельных категорий пострадавших, повысить точность статистических данных о ДТП, обеспечить унифицированный подход к учету последствий ДТП органами внутренних дел и здравоохранения, а также улучшить аналитическую базу для принятия решений в области дорожной безопасности, пояснили в ведомстве.

«Дорожно-транспортные происшествия являются одной из основных причин травматизма и смертности во многих странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в ДТП погибает более 1,3 миллиона человек, а около 50 миллионов получают травмы различной степени тяжести. В Кыргызской Республике ситуация также остается напряженной. Согласно данным Министерства внутренних дел, в 2024 году на территории страны зарегистрировано 7 тысяч 102 ДТП, в которых погибло 743 человека, а пострадало более 10 тысяч 479», — отмечается в справке-обосновании.

Разработчик признает, что официальная статистика не всегда отражает реальную картину.

«Значительная часть пострадавших получает легкие повреждения, не требующие госпитализации, которые учитываются в общей статистике, что приводит к завышению показателей и затрудняет анализ серьезных случаев. По данным оперативных сводок, около 30 процентов обращений в травматологические пункты связаны именно с легкими травмами, не требующими госпитализации.

Предлагаемые изменения позволят исключить неоднозначность трактовки отдельных категорий пострадавших, повысить точность статистических данных о ДТП, обеспечить унифицированный подход к учету последствий ДТП органами внутренних дел и здравоохранения, а также улучшить аналитическую базу для принятия решений в области дорожной безопасности. Международная практика учета пострадавших в ДТП показывает, что в официальную статистику, как правило, включаются только погибшие и лица с тяжелыми травмами. Всемирная организация здравоохранения в ежегодном Global Status Report on Road Safety учитывает смертельные ДТП и серьезные травмы, требующие госпитализации или приводящие к длительной нетрудоспособности, в то время как легкие повреждения, ссадины и ушибы, обработанные амбулаторно, обычно исключаются», — говорится в справке-обосновании.

В МВД добавили, что международная статистика фокусируется на погибших и тяжело пострадавших, в то время как амбулаторные обращения и легкие повреждения обычно не включаются в официальные отчеты. Это подтверждает необходимость введения в Кыргызстане отдельной категории для легких травм, чтобы основная статистика отражала реальные серьезные последствия ДТП и соответствовала международным стандартам.

Исключение подобных случаев из основной статистики позволит избежать искусственного завышения показателей ДТП, а также сфокусировать профилактические и аналитические меры на действительно значимых происшествиях с точки зрения безопасности дорожного движения.
