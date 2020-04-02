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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Пакистане у трех кыргызстанцев зарегистрирован коронавирус

В пакистанском городе Абботабад выявили еще трех граждан Кыргызстана, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил Республиканский штаб по коронавирусу со ссылкой на Министерство иностранных дел.

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По предварительной информации, они с другими шестью кыргызстанцами находились в Абботабаде с целью религиозного миссионерства — даават. В настоящее время один из заболевших госпитализирован, рядом с ним находится член семьи — также с положительным результатом теста на коронавирус. Третий гражданин находится под наблюдением врачей в карантинной зоне. Состояние всех оценивают как стабильное.

Вышеуказанные граждане не состоят на консульском учете посольства Кыргызстана в Исламабаде, самостоятельно в загранучреждение за содействием не обращались.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148930/
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