Происшествия

Обострение ситуации на границе Пакистана и Афганистана: атаки, удары, убитые

Обострение ситуации между Пакистаном и Афганистаном произошло накануне. Военно-воздушные силы Пакистана нанесли удар по позициям афганских военных в провинции Нангархар. Об этом сообщает телеканал Geo. В результате атаки был уничтожен крупный склад боеприпасов.

Что известно к этому часу?

26 февраля вдоль афгано-пакистанской границы вспыхнули новые боевые столкновения. Они стали продолжением напряженного противостояния между двумя странами из-за спорной границы — линия Дюранда, проведенная британцами в 1893 году разделила пуштунские племена на две части (одна осталась в Афганистане, другая в Пакистане). Афганистан официально никогда не признавал ее окончательной границей, поэтому конфликт продолжается.

Кабул заявил, что армия начала крупномасштабные операции в ответ на авиаудары Пакистана, нанесенные ранее. Талибы заявляют, что захватили более десятка пакистанских военных опорных пунктов вдоль границы.

Министерство обороны Афганистана заявило, что бои шли в пяти приграничных провинциях, до 55 пакистанских солдат были убиты, а некоторые взяты в плен.

Пакистанские власти заявили о нанесении значительного ущерба военной инфраструктуре афганских талибов во время боев на границе. По их данным, было уничтожено более 36 танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров.  

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что в ходе операции «Газаб лиль-Хак» были убиты 133 боевика афганских талибов, более 200 получили ранения. «Уничтожено 27 постов афганского режима талибов, захвачено 9 постов», — добавил он.

Самолет ВВС Пакистана был сбит в воздушном пространстве Афганистана, сообщают местные СМИ.

Сегодня Пакистан нанес авиаудар по столице Афганистана — в Кабуле возле афганского президентского дворца началась стрельба. Истребители атаковали военный корпус талибов в Дарул-Аман.
