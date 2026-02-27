Качество медобразования для студентов из Пакистана обсудили в Минздраве КР

В Министерстве здравоохранения КР состоялась встреча заместителя главы ведомства Темирбека Эркинова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в КР Алтамашем Вазиром Ханом.
Стороны отметили важность укрепления академического взаимодействия, совершенствования образовательных стандартов и расширения практической подготовки студентов.
Также стороны обсудили перспективы развития прямого сотрудничества между медицинскими университетами и лечебными учреждениями двух стран, включая обмен опытом между преподавателями и врачами и организацию совместных научных мероприятий.
По итогам встречи выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в области медицинского образования и здравоохранения.