Общество

Качество медобразования для студентов из Пакистана обсудили в Минздраве КР

В Министерстве здравоохранения КР состоялась встреча заместителя главы ведомства Темирбека Эркинова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в КР Алтамашем Вазиром Ханом.

МЗ КР
Фото МЗ КР
По данным пресс-центра ведомства, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинского образования.

Особое внимание уделено повышению качества медицинского образования для студентов из Пакистана, обучающихся в медицинских образовательных организациях страны.

Стороны отметили важность укрепления академического взаимодействия, совершенствования образовательных стандартов и расширения практической подготовки студентов.

Также стороны обсудили перспективы развития прямого сотрудничества между медицинскими университетами и лечебными учреждениями двух стран, включая обмен опытом между преподавателями и врачами и организацию совместных научных мероприятий.

По итогам встречи выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в области медицинского образования и здравоохранения.
