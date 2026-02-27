Качество медобразования для студентов из Пакистана обсудили в Минздраве КР

В Министерстве здравоохранения КР состоялась встреча заместителя главы ведомства Темирбека Эркинова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в КР Алтамашем Вазиром Ханом.

Фото МЗ КР

Особое внимание уделено повышению качества медицинского образования для студентов из Пакистана, обучающихся в медицинских образовательных организациях страны.

По данным пресс-центра ведомства, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинского образования.

Стороны отметили важность укрепления академического взаимодействия, совершенствования образовательных стандартов и расширения практической подготовки студентов.

Также стороны обсудили перспективы развития прямого сотрудничества между медицинскими университетами и лечебными учреждениями двух стран, включая обмен опытом между преподавателями и врачами и организацию совместных научных мероприятий.

По итогам встречи выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в области медицинского образования и здравоохранения.