Пакистан снова нанес ракетный удар по Кабулу: более 250 человек погибли

Пакистан нанес ракетный удар по Кабулу. Об этом сообщает портал Tolo news. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан нанес удар по столичному реабилитационному центру, в результате котрого есть убитые и раненые. Он пообещал, что эта акция не останется без ответа.

Фото из соцсетей

Более 250 человек погибли, более 400 ранены в результате ударов Пакистана по столице Афганистана Кабулу, информируют СМИ. По их данным, Военно-воздушные силы Пакистана атаковали центр реабилитации наркозависимых в Кабуле.

Власти Пакистана отрицают свою причастность к удару по больнице. В пресс-службе правительства назвали обвинения беспочвенными и заявили, что удары направлены на военные, а не на гражданские объекты.

Напомним, эскалация между этими странами происходит не впервые. 27 февраля Афганистан объявил о начале военной кампании против Пакистана. В вооруженные столкновения были вовлечены провинции Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика — регионы, расположенные вдоль линии Дюранда, которую Кабул считает границей между двумя странами.

Пакистан подтвердил столкновения, заявив, что его силы безопасности были вынуждены ответить на «неспровоцированный огонь».

3 марта Пакистан нанес удар по авиабазе Баграм в Афганистане, в результате которого были разрушены как минимум два крупных склада и один авиационный ангар. В течение последних 20 лет эта база служила центром управления американской военной операцией в Афганистане.

Вооруженные силы Пакистана в последние недели неоднократно наносили удары по Кабулу в ходе конфликта с Афганистаном.
