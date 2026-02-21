09:29
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Власть

Кабмин утвердил меморандум о сотрудничестве с Пакистаном в сфере туризма

Кабинет министров утвердил меморандум о взаимопонимании в области туризма, подписанный 4 декабря 2025 года в Исламабаде между кабмином Кыргызстана и правительством Пакистана.

Документ направлен на развитие прямого туристического взаимодействия, обмен опытом, продвижение совместных маршрутов и расширение сотрудничества между компетентными ведомствами двух стран.

Согласно постановлению, ответственность за реализацию положений меморандума возлагается на Министерство экономики и коммерции. Министерство иностранных дел должно уведомить пакистанскую сторону о завершении всех внутренних государственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Постановление вступит в законную силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362837/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан — лидер по числу визитов узбекистанцев в январе 2026 года
Вероятность увидеть снежного барса во время тура в КР достигает 90 процентов
Блогеры Sary Kyz и Argen Sigma будут помогать чиновникам развивать туризм в КР
Бизнес на сказке: опыт Лапландии и путь кыргызской юрты к мировому бренду
Кыргызстан намерен привлекать мировые гостиничные сети в регионы
Известный тревел-блогер Camperghini отправится в путешествие по Кыргызстану
Кыргызстан станет «торговыми воротами» для товаров из Таджикистана в ЕАЭС и ЕС
Как будут развивать туризм между Бишкеком и Алматы — показали новый план
«Кыргыз темир жолу» и Фонд развития туризма запускают новые маршруты по стране
Фонд развития туризма КР вернул 56,1 миллиона сомов дебиторской задолженности
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
В&nbsp;ГКНБ ответили на&nbsp;&laquo;Лизуна&raquo; и&nbsp;&laquo;Вазелина&raquo;: у&nbsp;сотрудников есть только звания В ГКНБ ответили на «Лизуна» и «Вазелина»: у сотрудников есть только звания
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в&nbsp;кабмине Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
Вслед за&nbsp;Ташиевым в&nbsp;отставку ушли силовики и&nbsp;у&nbsp;соседей. Совпадение? Вслед за Ташиевым в отставку ушли силовики и у соседей. Совпадение?
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
21 февраля, суббота
09:21
Кабмин утвердил меморандум о сотрудничестве с Пакистаном в сфере туризма Кабмин утвердил меморандум о сотрудничестве с Пакистано...
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным 21 февраля в Бишкеке было в 1984 году
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:02
Задержан глава департамента госзданий при управделами президента КР
20 февраля, пятница
23:35
Google интегрировала в Gemini ИИ-модель, позволяющую генерировать треки
23:14
В Санкт-Петербурге намерены запретить мигрантам работать в сфере торговли
22:59
В ГКНБ КР рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения
22:48
Саудовская Аравия установила крайние сроки для совершения умры в 2026 году
22:27
Армия Казахстана будет обеспечивать мир в секторе Газа