Кабмин утвердил меморандум о сотрудничестве с Пакистаном в сфере туризма

Кабинет министров утвердил меморандум о взаимопонимании в области туризма, подписанный 4 декабря 2025 года в Исламабаде между кабмином Кыргызстана и правительством Пакистана.

Документ направлен на развитие прямого туристического взаимодействия, обмен опытом, продвижение совместных маршрутов и расширение сотрудничества между компетентными ведомствами двух стран.

Согласно постановлению, ответственность за реализацию положений меморандума возлагается на Министерство экономики и коммерции. Министерство иностранных дел должно уведомить пакистанскую сторону о завершении всех внутренних государственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Постановление вступит в законную силу через 10 дней.