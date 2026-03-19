Общество

Пакистан и Афганистан объявили перемирие из-за мусульманского праздника

Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня в период празднования Ид аль-Фитр. Об этом сообщает пакистанское издание Dawn.

По словам министра информации Пакистана Аттауллы Тарара, решение принято по инициативе Исламабада и при поддержке ряда мусульманских стран.

«В связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр (...) власти Пакистана решили объявить о временной паузе в продолжающейся операции «Газаб лил-Хак» против террористов и их инфраструктуры в Афганистане», — заявил он.

Отмечается, что режим прекращения огня будет действовать с 19 по 24 марта включительно — с полуночи до полуночи.

При этом в Пакистане подчеркнули: в случае любых атак со стороны Афганистана военные действия будут немедленно возобновлены.

Власти Афганистана также подтвердили готовность приостановить боевые действия. Представитель движения Талибан Забихулла Муджахид заявил, что решение принято с учетом обращений других мусульманских государств.

Напомним, обострение ситуации между странами произошло 22 февраля, когда Пакистан нанес удары по позициям группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан». В ответ силы «Талибана» активизировали действия в приграничных районах Пакистана.
