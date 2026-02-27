В ОДКБ призвали к дипломатическому урегулированию афгано-пакистанского конфликта

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности внимательно отслеживает развитие ситуации на границе Афганистана и Пакистана. Об этом говорится в заявлении на сайте ОДКБ.

«Организация заинтересована в мире и стабильности в регионе и исходит из того, что единственное правильное решение — это политико-дипломатическое урегулирование конфликта», — сказано в сообщении.

Накануне в Исламабаде заявили, что силы движения «Талибан» открыли огонь на границе Пакистана и Афганистана. Пакистанские силы безопасности приняли ответные меры.

Вчера афганское командование сообщило, что нанесло удары по Пакистану в ответ на его недавние авиаудары. Так, 22 февраля Исламабад атаковал приграничные районы Афганистана. По словам пакистанских официальных лиц, уничтожены по меньшей мере 70 членов вооруженных группировок. Кабул отверг это, заявив, что погибли десятки мирных жителей, в том числе женщины и дети.

Протяженность афгано-пакистанской границы составляет 2,6 тысячи километров.